„Letošní podzimní novinka fiXy vyšla 3. října. Minimálně pět jeho hitů budou zpěvák, kytarista a textař Márdi se svou kapelou hrát i za deset let,“ věří třeba Vláďa Jaselský, prodávající na koncertech i na webu vypsanafixa.cz CD, LP, DVD, originální trika, odznáčky a čepice populární kapely. Kdo by neznal její hity 1982, Lunapark, Ledňáčci či Dezolát? Některé zněly i v Litvínově 2. listopadu 2019…

Důležitou událostí v životě fiXy je podzimní turné k 25. výročí vzniku kapely. Jede Českem, v Ústí je v pátek 6. prosince. Turné začalo v pardubickém klubu Žlutý pes 7. října. „A tedy na den přesně 25 let poté, co tu fiXa hrála poprvé. Vyšlo to na pondělí, udělali jsme to tak, aby to mělo tu magii. Koncert se vyprodal za deset minut s velkým časovým předstihem,“ byl rád muzikant, lídr fiXy, vlastním jménem Michal Mareda.

Je to kultovní postava i pro Ústí. Důležitá proto, že tu rád hraje a má kamarády. A že tu už před lety studoval Pedagogickou fakultu ústecké Univerzity J. E. Purkyně. Nedokončil, ale ze zážitků získal řadu písniček. Rád se do Ústí vrací a předloni tu jeho fiXa hrála koncert pro Ústecký deník na akci Česko zpívá koledy.

Márdi: Nová deska Kvalita má úplně jiný zvuk

Jak důležitá je pro vás magie v muzice?

Pod tím slovem chápu něco, co se v muzice standardně neděje. Je dobrý, když to jednou za čas přijde, když se něco takového stane.

Například?

Novou desku jsme měli na jaře natočenou a dělali dodělávky s Dušanem Neuwerthem z Tata Bojs. Chtěli jsme vymyslet konec písně Dobrá vzpomínka. Snažili jsme se tak dvě hodiny, byli unavení a připravení se kvůli tomu i chytnout. V tu chvíli začnu vybrnkávat riff, zkusili jsme ho použít a vše se začalo doplňovat. V závěru písně se objevila právě ta dobrá vzpomínka! Dušan to smíchal, já dodal zpěv a on říká: „Když to ve studiu nevzdáš, najednou to přijde“. Nebo Ondra Ježek do jiného songu přinesl východoněmeckou kytaru, ať na ni hraju. Drnkám, do studia svítí sluníčko, spoluhráči se přidali, mělo to neskutečný kouzlo. Připadalo mi, že se do studia snesli neviditelní andělé a poslouchají píseň „Ester jede pryč“. Vůbec mi nevadilo, že jsme to hráli desetkrát za sebou. Osvícená zrnka prachu poletovala skrz pronikající paprsky, parta chlapů na jednom místě hrála a všichni táhli za jeden provaz. A to je ta magie.

Poznáme i v Ústí „jen“ z textů vašeho devátého alba Kvalita, že jedete turné k 25. výročí svého vzniku?

To myslím, že vůbec. Ta deska je zase jinak zajímavá. Má zvuk úplně jiný, než mají naše předchozí alba. Žádné jiné ho takový nemá.

V čem je jiné?

Snažíme se v ní vrátit až do konce 60. let.

K Beatles a Rolling Stones?

Trochu jo, ale nakonec jsme ten původní koncept úplně nedodrželi. I když třeba píseň „Měla krátkou ofinu“ ho splňuje absolutně; vrací se k nahrávkám starších českých kapel ze 60. let. K práci ve studiu jsme používali staré nástroje i tehdejší studiové efekty. Nemáme tam třeba vůbec tradiční zvuk, který užívám já na své kombo, protože na něj jsem netočil nic. Producenti Ondra Ježek a Dušan Neuwerth nám hodně pomáhali aranžovat skladby, v tom nás bota nejvíc tlačila. Máme všechno hned hotový, vymyslíme sloku a refrén a to někdy úplně nestačí. (smích)

Na novém albu máte i text z pera moravského básníka Jana Skácela. Jak vás to napadlo?

Dvě převzaté věci od básníka Milana Dežinského jsme měli už na první desce a já si vzpomněl, že to bylo velice osvěžující. Jednou jsem v Pardubicích šel něco zařídit a měl čas, ale otevřeno měly jen Levné knihy. Tak jsem tam zašel a začetl se tu do výboru ze tří sbírek Jana Skácela. Knihu jsem si koupil a později doma jsem zhudebnil text básně „Kvetoucí alej“. Kapele i producentům se to líbilo, a tak je i na naší nové desce.

Čím vás Skácel zaujal a nadchl?

U starých mistrů vidíš, že je řemeslo s jazykem úplně jinde, než u většiny současných autorů z mladších kapel. Básníci Orten, Kainar, Skácel, Nezval nebo třeba Biebl jsou úplně jiná liga. Kontinuita, která přišla po revoluci třeba s Filipem Topolem z Psích vojáků, Tony Ducháčkem z Garáže, Jaromírem Švejdíkem z Priessnitz nebo Petrem Fialou z Mňágy se dost vytratila. Často jsou slova jen tak posazená. Ty písně jsou jako náhodný generátor dobře znějících slov bez hlubšího významu. Nejvíc nebezpečný jsou party s jednoslovným sterilním názvem typu Večeře nebo Nádobí. Ale nechci bejt negativní. Tyhle věci přicházejí ve vlnách a já věřím, že už někde zkoušej nový party, který na to mají podobný názor jako my.