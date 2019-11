Místa ke stání pod pódium za devět set korun show - tak jako trička i kšiltovky - nabízela ještě před 20. hodinou v úterý 12. listopadu, kdy začalo vystoupení. Během něj byla už téměř plná plocha ledové arény v Ústí. Dominovaly jí přebaly comebackového alba „EvoLucie“ (BrainZone 2019) s dívkou v nadživotní velikosti, plátno pro projekci show i klipů, dvoje bicí (David a Adam Kollerovi, otec a syn), futuristické klávesy Dvořákovy a dvě indiánské čelenky na vyšisovaných lebkách.

Pořadatelé do haly pouštěli od 18.30 hodin. Než tu tedy spustil rockový chorál s podporou tisíců hrdel vděčných návštěvníků, dozvěděli jsme se třeba, jak je to s klobáskami z marketu v Příbrami či jak moc jsou „Český krávy hustý“.

Ale také se nám dostal „Test fanouška Lucie“. Bylo to tak šest otázek, jak dobře ji známe. Přiznám bez mučení, propadl jsem jak u školní tabule. Nebylo asi těžké, vědět, že Lucie kdysi dělala předkapelu Rolling Stones v Praze. Dalo se odhadnout, že její první zpěvák byl Michal Penk. Ale u přezdívek Davida Kollera jsem si musel nechat radit - stejně to nepamatuji. Či zda hráč na klávesy v Lucii Michal Dvořák hrál ve Vesničce mé střediskové, Majorovi Zemanovi nebo jinde? Já nedával pozor… Ale vím, že původně se Lucie měla jmenovat Patricie.

Koncert odstartovala krátká „vysvětlující“ projekce, jak že to kdysi bylo s opicemi, lidmi a celou tou slavnou EvoLucií. S tou, která nás všechny dovedla až tam, kde jsme s nadšením i pokorou v úterý večer byli. Do rozvášněné a roztančené haly ústeckého zimního stadionu. Srstnaté předchůdce prvních lidí zde na projekci v rychlém sledu následovalo růžovoučké miminko; zájemci ji najdou na webu YouTube coby krátký živý záznam projekce z podzimu 2018 v pražské O2 Areně.

Pár fíglů, StB a pionýři

Show otevřel páně Kollerův dotaz „Dobrý večer, jak se máte?“ a vytleskaný dávný hit „Pár fíglů“ z úst Davida a pokračoval písní „Lovec, střelec, doktor & vědec“ a ironická hláška bubeníkova: „Oslavíme to, ne? Když už tu zase po třiceti letech máme ty estébáky a komouše.“ Poprvé to bylo ten večer na Bukově velký, když David Koller uchopil akustickou kytaru a publikum za něj tradičně dozpívávalo refrény velkého hitu „Chci zas v tobě spát“.

Halou vládlo až pionýrské nadšení, kontrastující k nechuti kapely k establishmentu s estébáky. Radost publika z vydařeného comebacku byla plná vzpomínek na dětství, mládí, první lásky. Po většinu show jsme nemuseli v paměti lovit slova hitů, skupině v čele se zpěvákem a bubeníkem Davidem Kollerem bylo obstojně rozumět. Sám jsem neznal a nemohl s Lucií zpívat při nadupané show asi čtyři písně. Už doma, s kompilačním 2CD/DVD „The Best of Lucie“ v ruce, hluchých míst show pro autora těchto vět ještě ubylo.

Králův Sen aneb Když se daří, daří se

První videoklip večera, který nám Lucie pustila úplně celý, byl zároveň můj nejoblíbenější: Sísův podmanivý nostalgický posmutnělý černobílý „Sen“ z roku 1994. „Hudbu k té písni napsal český rocker Ivan Král, který žije a hraje v Americe, kam před lety emigroval. Jmenuje se Neuvěřitelný Ivan Král, napsal ji Honza Vedrala, vydal Slovart,“ hlásil Koller, na co že aktuálně nemáme v knihkupectví zapomenout.

Další videoklip „Pohyby“ umocnila už v roce 1996 půvabná a extravagantní česká top modelka Tereza Maxová. Vidět ji tančící s kytarou v akci na monstrózní obrazovce v hale byl zážitek nad jiné.

Ale i dál se na nás sypal hit za hitem. „Vona říká ne“, „Laura“, poté „divoký kytarista“ Robert Kodym připomněl Cobaina, zesnulého muzikanta ze Seattlu. Ostrý kontroverzní hit „Krev & r´n´r, blízký poetice hitů Jasné Páky, kde Koller také hrál, navodil atmosféru Kodymově pecce „Panic“. Do skladby se Kodymovi vešla i krátká citace hitu legendární Garáže „Muchomůrky bílé“, na novou písničku z CD EvoLucie „Sex 3 (Jsme tu jen jednou)“ si vážně musíme ještě zvykat. Naštěstí pak kapela nasadil svůj hit z největších, filmovou hymnickou „Ameriku“. Po ní přišel nový hit alba „EvoLucie“, jistota „Burning Man“ a než ho následoval nový slovenský klip Lucie „Než tě rozkradou“, vsadila na další svou jistotu „Víš svý, Lucie“.

A pak další ohnivé jistoty pro finále s tisíci rudými srdíčky, které se na nás snášely ze stropu: „Oheň“, „Dotknu se ohně“ a novinka z alba EvoLucie“, dávná zaláskovaná od Oskara Petra „Nejlepší, kterou znám“. S baletkou a hořícími ohni, další pěkný ploužák Lucie, který se s roky neztratí.

Strahov 1995: Stones versus Lucie

„Když kamarád volal a nadšeně oznámil, že Lucii čeká v Ústí skvělý koncert, nejásal jsem,“ ohlíží se Slávek Zachar ze Všebořic. Vybavil si, že Lucii viděl naposled kolem roku 1995 na Strahově jako předkapelu Rolling Stones. „Tehdy nezaujali: těšil jsem se na hlavní hvězdy. Moc jsem Lucii nesledoval, ale přeslechnout ji v proudu času nešlo. Teď překvapila, kolik jejich hitů včetně narkotického „Medvídka“ znám. Plný dům, pěkná hudba, co dodat? Že kamarád měl pravdu? Měl!“ vzpomíná Ústečan na úterní večer.

Jana (45) z Teplic přiznala: „Lucii poslouchám od mládí, nějaký pátek to bude. Album EvoLucie z loňska nemám ještě tak neposlouchané, znám jen píseň „Nejlepší, kterou znám“ z rádií. V Ústí na zimáku mě nejvíce bavily songy, na kterých jsme vyrostla, takže Oheň, Chci zas v tobě spát či Laura. Celkově to byla výborná akce, s holkami jsme si to užily,“ svěřila se Deníku Tepličanka.

Muzikant: Bavilo mě to i s chybama

„Byly tam chybičky, ale stejně pecka. Proto chodíme na živáky, abychom vše viděli z první řady, autenticky,“ uvedl v hale Ústecký muzikant Pavel Klimt. Lucie byla právě ve finále, halou zněl zrovna její první velký hit „Černí andělé“. „Nevnímáš, zbytky otrávených jídel… sex je náš…,“ zpíval zrovna David Koller s kolegy. A nás zas pohlcovala nostalgie, opět po písních Chci zas v tobě spát, Medvídek…

„Bylo to úplně super. Atmosféra. Hity. Celý večer. Nejde říct jen jednu věc. Líbilo se mi to úplně všechno a zapařila jsem si, jasně,“ smála se Irena (věk přes 30) z Ústí. „Lucii jsem viděla dnes poprvé naživo a užila si písničky, které jsem znala jen z desek,“ přiznala divačka.

„Krásný, nádherný to bylo. Hity dech beroucí, jedinečné, chlapi na scéně nádherní,“ pochvalovaly si volejbalistky z Ústí, učitelka ze ZŠ Elišky Krásnohorské, Regina ze Svádova a Hanka ze Skřivánku. „Bylo to nádherný. Vystřelená srdíčka, padající na nás od stropu, dvě sóla na bicí, Otec David a syn Adam Kollerovi, Kodymova kytara… Když člověk zavřel oči, vrátil se o dost let zpátky a užíval si to o to víc,“ shodly se nadšené divačky. „A ty ohně na scéně byly skvělé, už k Lucii patří. A hlavně, její muzikanti zrají s roky jako víno,“ tvrdily dámy. „Dlouho jsem pořádně neslyšela písničky Lucie. A dnes mi to připadalo, jakoby to bylo včera,“ dodaly. To už z reprobeden na odchod domů zněl hit „Černí andělé“ - jako dechovka!

„Tohle byl díky Ústeckému deníku náš třetí koncert Lucie,“ ohlédla se za zážitky Michaela Novotná. „O víkendu si brouzdám internetem, najdu rozhovor s Davidem Kollerem a soutěž. Zkusím to, vyšlo to a my měli šanci zažít Lucii hrát v jiném prostředí,“ je nadšená.

Prvně Lucii viděla s kamarádkou na Autodromu Most na turné Slunečnice 2001. V Mostě dělala střední školu, spoje z rodného Žatce znala z paměti.

Slova Roberta Kodyma ji zamrzela

„Koncert byl večer, my chtěly lepší místa, tak jely o pár hodin dřív. Místa byla asi tři metry od pódia, počasí přálo, až večer při show sprchlo. Na místě byl štáb HBO, při čekání na Lucii s námi točil rozhovor. V dokumentu v TV mě mrzla slova Roberta Kodyma o nás jako ´šílených fanynkách´, co byly na místě od rána pro první místo řadě. Jejich běžní fanoušci jsou prý normální lidi,“ citovala rockera. Ale ona byla 16letá dívka, nadšená, že oblíbence uvidí a uslyší živě. „Byl to zážitek na celý život. Náhodou přijel i můj budoucí manžel, setkali jsme se poprvé asi o tři roky později. Já mu na nahrávce ukázala, která šílená fanynka jsem byla. Jsme spolu dál, máme dvě děti. Na písničky už si zvykají; předháníme se, kdo kterou zazpívá líp,“ nešetří ani dnes emocemi.

Další zážitek byl v Praze v O2 Areně roku 2014. „Byli jsme zase součástí natáčení dokumentu o Lucii, ač nás tam nakonec vůbec není vidět. Snad nejsem dobra herečka?,“ trochu váhá Michaela. Hala na ni udělala dojem; šli domů s propocenými tričky, ale nabití energií.

Svůj třetí koncert Lucie zažila mladá maminka s manželem v úterý 12. listopadu v ústecké Zlatopramen Aréně. „Chlapi tu ukázali: Dál nám to hraje,“ ohlíží se rodačka ze Žatce. „Užila jsem si to, zpívala, skákala i tleskala. Atmosféra vystoupení kapele zase vyšla, a to včetně pár vděčných přídavků,“ zase má Michaela na co vzpomínat.