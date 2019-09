Logicky na festivalu Hudební setkání 8 zahraje Mašek sám či s přáteli nebo s kolegy. Samozřejmostí ale pro něj je přizvat na zámky kraje, do divadel, Českého rozhlasu Sever i do chrámů velké osobnosti, také známé herce.

Michale, chystáte devět koncertů. Podle jakého klíče jste je vybírali?

To je vždy výsledek i několika nehudebních okolností. Musím zjistit, jestli se na zámku topí, kdy přijdou peníze od partnerů či kdy končí dotační řízení. Je to výsledek tisíce možných vlivů. Mám vždy představu a pak se vše nějak protne. Stěžejní je udělat první koncert, vědět, kdy a kde začneme. A pak už to neměním, protože to nejde.

A kde začnete?

Na zámku Jezeří, 15. září tam vystoupí houslista Jaroslav Svěcený. Je to později než jiné roky, začínali jsme už v červnu. Ale letos to nebylo jednoduché finančně, kvůli tomu se vše zpozdilo. Jarda je tu po osmi letech, on byl první, koho jsem kdy pozval.

Je někdo z interpretů, kdo vás uhání, abyste ho konečně pozval?

Tak to zase není, na festivalu mám samé hvězdy. Je hodně lidí, co by si rádo zahrálo, ale tak to u mě nefunguje. Když mi budou volat, nemá to význam. Potřebuji od nich více věcí než umět zahrát, předně aby mi vyprodali sál. Aby tam byla dobrá akustika a taky abychom sladili termín s kastelánem. Nedá se říci, že by mě někdo uháněl, protože se už o mně ví, že to nefunguje.

Z koho budete mít největší radost?

Snad ze všech, letos se program povedl. Těžko říci, jestli to je Jarda Svěcený, Panochovo kvarteto, Eva Urbanová… Ale dobře, nejvíc se těším na představení s Josefem Somrem a Bárou Munzarovou. Jsou to Příběhy ze Starého zákona, kde je hudba v pozadí… podkreslená violoncellem.

Co pro vás znamená zámek Velké Březno?

Každý týden tam jezdím, protože se známe dobře s panem kastelánem Milošem Musilem. Já v uvozovkách říkám, že je to "můj zámek", můžu si tam přijít a hrát.

A ani oblíbený přívoz do Povrlů tam nefunguje.

To ne. Ale jeden pán, který pracuje na zámku, denně plave přes Labe. Bydlí, jak jsou Neštědice a každý den si to přeplave.

Co bylo nejtěžší na festival sehnat?

Peníze, to je opravdu klíčová věc. Komukoli z účinkujících zavolám, tak mi vyhoví, protože ví, že to je hezká akce. Ale kdyby na to nebyly peníze, byla by to velká smůla. Tak těžké jako letos to ještě nikdy nebylo.

Bylo to těžké jednat s Krajským úřadem Ústeckého kraje?

S tím ne, ten nám byl vždy nakloněn. Ale každý, kdo přispívá finančně, by do festivalu i rád zasahoval. Ale já mám festival nezávislý, nikdo do něj nemůže umělecky mluvit.

Jak důležité je pro vás, kde budete hrát právě vy?

I to tak nějak vyplyne. Máme hezký vztah s paní Krejčovou, kastelánkou na zámku Jezeří. To je druhý zámek, kde pořádám pravidelně koncerty.

Ale to samé platí u Českého rozhlasu Sever v Ústí, že?

Přesně tak. Jenže ten má jít do rekonstrukce, proto je tam letos jen jedna akce. Objekt se má opravovat a jeho ředitel Milan Knotek neví, jak to tam bude, až rozkopou studio. Tak jsme se domluvili s paní Janou Linhartovou, ředitelkou ústecké Severočeské vědecké knihovny. A já jsem zase rád, že máme nový prostor. Koncert se jmenuje Salon čtyřručního klavíru, v knihovně bude 27. listopadu od 18 hodin, zahraji ho s Igorem Ardaševem. A budu na něm také povídat.

Jaké další novinky máte?

Hodně jsem rád za paní Evu Urbanovou, že se povedl zorganizovat její koncert na zámku v Duchcově. Na klavír ji zde na adventním koncertu doprovodí David Švec, dirigent Národního divadla v Praze, zazní hudba Janáčka, Pucciniho, Smetany a dalších autorů.

Bude to pro vás unikátní záležitost?

To se nedá takto říct. Paní Urbanová je hvězda a vyšla mi velice vstříc, ale já se snažím všem vysvětlit svou představu. Chtěl jsem komorní koncert, ona by zase radši divadlo. Nemůžeme to ale udělat na zámku ve Velkém Březně ani na Jezeří, protože Eva má velký hlas a nefungovalo by to. Takže dalo práci vybrat prostor a Duchcov se ukázal, že je na to vhodný.

Pokolikáté se vrací Schola Gregoriana Pragensis, soubor okolo Davida Ebena, člena skupiny Bratří Ebenů?

Vrací se teprve podruhé, ale i to byla náhoda. Když jsme jednali o Jezeří, poznal jsem a objevil Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Horním Jiřetíně, kde paní kastelánka Jezeří bydlí na faře. Došlo mi, že je v Jiřetíně krásný prostor a řekl jsem si, že tam musím něco udělat. Je to jeden z koncertů, který se dohodl velice snadno. Mě napadl advent, termín byl, pan Eben mohl, a tak Ebenova Schola vystoupí v Horním Jiřetíně v Adventní mariánské mši v českých kancionálech 15. - 16. století 15. prosince od 16 hodin na 8. koncertě 8. Hudebních setkání.

To je stabilní soubor, toto Ebenovo těleso?

V podstatě ano. Jeho složení se mění jen málo. Ale když už jsme u těch souborů, už na 25. září od 18 hodin zvu do Velkého Března Panochovo kvarteto, legendární soubor, který už spolu hraje 51 let. Je to úžasné, oni se nerozhádali, jsou stále přátelé, i na ně se moc těším.

Přibrali by i vás?

Nevím, možná ano. Teď je jim kolem sedmdesáti, začínali v roce 1968 a jsou světově proslulí. Zahrají Smetanův kvartet e mol "Z mého života" a Dvořákův kvartet zvaný "Americký".

Co jsme nezmínili?

Máme ještě událost, nazvali jsme ji Koncert pro Ústí nad Labem. Je to tvořivá dílna, s ředitelem Severočeského divadla Milošem Formáčkem si vymýšlíme programy. Festival Hudební setkání je výjimečný i v tom, že programy nekupuji, ale tvoříme je. Zde děláme i vlastní aranže. Upravíme Hoffmanovy povídky - Offenbachovu Barcarollu, Dvořákovu Humoresku i velkolepé Ravelovo Bolero. Zahrajeme je s Igorem Ardaševem v úpravě Miloše Formáčka a mojí pro čtyřruční klavír a orchestr. V první části slavnostního galakoncertu, věnovaného Ústí, bude číst prózu herečka Divadla na Vinohradech Carmen Mayerová. Zazní k ní Smetanova Vltava i Dvořákovy Slovanské tance. Koncert bude 31. října od 19 hodin v Severočeském divadle v Ústí. A to je právě koncert, se kterým je nejvíce práce. Musíme ho nazkoušet, noty namnožit, ale hlavně je musíme vytvořit. 16. a 17. září jedeme s Igorem Ardaševem do Brna zkoušet čtyřruční klavír. Ale kdyby nám ústecké divadlo nepomohlo, tak to ani nepůjde.

To už bude vše?

Nebude, ještě na závěr 8. Hudebních setkání 22. ledna 2020 od 18 hodin zahraje ve studiu Českého rozhlasu Sever Ivan Klánský. Vezu ho do Ústí počtvrté, ale jednou byl nemocný. Koncert klavíristy, patřícího u nás k nejuznávanějším, nabídne recitál z hudby Mozarta, Janáčka, Schumana a Chopina.

Vstupenky jsou k mání většinou v objektech, kde se koncerty odehrají. A to na základě rezervace 30 minut před koncertem. A kde ještě?

Předprodej je vždy od pondělí do pátku od 10 do 12 a od 13 do 17.30 hodin v prodejně Hudebniny v Ústí na Mírovém náměstí 33 ve 2. patře nad prodejnou McDonald. Anebo zavolat přímo Michalovi Maškovi na telefon uveřejněný v brožuře k 8. Hudebním setkáním či na jeho e-mail.

Hudební setkání 8

Panochovo kvarteto, zámek Velké Březno, 25. 9.

Příběhy ze Starého zákona, zámek Velké Březno, 6. 10.

Koncert pro Ústí nad Labem, Severočeské divadlo, 31. 10.

Salón čtyřručního klavíru, Svč. knihovna Ústí, 27. 11.

Setkání ve Ville Hrdlička, Česká Lípa, 28. 11.

Setkání s Evou Urbanovou, zámek Duchcov, 30. 11.

Adventus Domini, Kostel Nanebevzetí Panny Marie, Horní Jiřetín, 15. 12.

Setkání s Ivanem Klánským, ČRo Sever, Ústí, 22. 1. 2020