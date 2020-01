Lednové premiéry dvou nových komedií spojuje „místo činu“. Štáby kvůli některým záběrům navštívily hned několik lokací v kraji.

Film Jojo Rabbit se natáčel také v Žatci | Foto: reprofoto z oficiální ukázky

Jestli vám kvůli zimě zmrznul úsměv na tváři, spěchejte do kina. Do nich šly v lednu hned dvě komedie. Kromě plejády známých tváří v nich nejspíš poznáte i místa, kde se natáčely: V Případu mrtvého nebožtíka si Eva Holubová zahrála v litoměřické nemocnici. A Králíček Jojo nabídne scény dokonce jak z Úštěku, tak i ze Žatce a Lenešic na Lounsku. Natáčení přineslo regionu peníze, ale i některá omezení. Do kin brzy půjdou i další snímky, které se tu připravovaly.