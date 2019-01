Ústí nad Labem - Krausberry, parta okolo „českého Micka Jaggera" Martina Krause, je další ze skupin z hudební líhně pražské Hanspaulky. Odsud jsou Bluesberry (kde Martin hrával na bicí), ale i Žlutý pes, YoYo Band, Hlasova Žízeň, Navi Papaya…

Obal alba. | Foto: 100PROmotion

Krausberry v červnu bavili Žatec, v pátek v „malé partě" zahájí hudební přehlídku Střekovské hudební léto na terase hradu Střekov. Bude fajn, až se jejich hudba ponese údolím řeky Labe. Koncert je od 20.00, lístek přijde na 150 Kč.

Na hrad vezou 2CD „Živě z Malostranské besedy" (100PROmotion). V lednu 2014 ho vydal Šimon Kotek, manažer Ebenů, Mišíka, Krausberry. Víc poloh mají Krausberry na 2CD. Ze 24 songů si Martin psal sám 11, i hity Starý časy, Ptáci, Kořenová zelenina, Do nebe. Ne-přivezou-li 2CD fyzicky, to podstatné z něj Střekov uslyší.

Krausovy písně jsou podmanivé až strhující, baví. Zpěvák do nich dává víc sebe, než u jiných bývá zvykem. Je to blues, to MUSÍ být osobní.

V písni Horko s nasazením Rolling Stones zpívá: „Když nemám ženskou, nestojím za nic, když nějakou najdu, chovám se jako panic, to potom koktám, na kuráž piju, když najdu ženskou, moc si to neužiju…" To je přesně ON! Z hitů, které si Krausberry půjčili, lze z 2CD jmenovat krásný Mišíkův Slunečný hrob, dost dal Krausberry autor Zdeněk Vřešťál z Neřež. Zde hity Na větvi a Táhne mi na čtyřicet, velký hit Vlakem na Kolín tu ale chybí. Postrádám dávné Doláče i Čestného mistra, zato je tu Můstek: „Ještě včera měla jsem ho v ústech, stalo se to na stanice Můstek… vypadl mi platinový můstek." Podmanivý, lehce erotický, ono je to dost na fantazii posluchačů…

„Kraus s kapelou točili koncert v Besedě 2. a 3. května 2013. Od posledního alba Nálada uběhlo 7 let, během nichž se událo v životě Krausberry dost: Martin Kraus překonal těžkou nemoc, do kapely přišli noví hudebníci, vznikly nové skladby," dodal manažer Kotek.