„Je v pořádku nazývat záhadnou vražednou zápletku krásnou? To mne napadlo po přečtení Ženy v modrém plášti, příběhu o dvou ženách od jihoafrického autora Deona Meyera,“ napsal Marilyn Stasio z New York Times.

Mezinárodně oslavovaný jihoafrický spisovatel se vrací ke svému oblíbenému detektivovi Griesselovi s případem kombinujícím zmizení obrazu starého mistra s odpornou vraždou. Oběť zločinu je expertka na obrazy starých holandských mistrů. Knihu do češtiny přeložila Silvie Mitlenerová.

Benny Griessel chce požádat Alexu Bernardovou o ruku. Potřebuje koupit zásnubní prstýnek, musí si na něj půjčit. Má plnou hlavu problémů, když ho zavolají k důležitému případu. Našli tělo ženy, nahé a vymáchané v bělidle, vyvěšené na zdi u malebné silnice nad Kapským Městem. Identita oběti je záhada, i důvod k vraždě. Benny a jeho kolega Vaughn Cupido se začínají propracovávat ke kořenům příběhu. Sahají do Holandska i Anglie až do 17. století.

Dárková kniha

Proč je kniha kratší než ty ostatní s Bennym? To dost dobře ví sám její autor Deon Meyer: „V krimi fikci to není časté, většina mých knih má stovky stran… V roce 2015 mne oslovili, abych napsal „dárkovou knihu“ pro holandský Spannende Boekeweek. Má formát novely, asi 26 tisíc slov. Byla to pro mne čest, byl jsem vděčný. Zkusil jsem to s obavami, neboť jsem věděl, že jdu ve šlépějích spisovatelských hrdinů, kteří „dárkovou knihu“ též psali: Francis Forsyth, Stephen King, Dick Francis… The Spannende Boekeweek je zaměřen jen na propagaci a marketing knih. Utratíte-li €12,50 a víc, dostanete „dárkovou knihu“ zdarma. Pro autory je to jedinečné. Stovky tisíc kopií knihy rozdistribuované za dva týdny do všech koutů Holandska. I přes rozrušení jsem se rozhodl, že v novele zkusím posunout vztah svého detektiva Bennyho a jeho partnerky Alexy zase o něco dál…“ vysvětlil světově úspěšný jihoafrický spisovatel.