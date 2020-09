Milovníci country a folku dlouho vyhlíželi, zda letos proběhne mezinárodní festival Interporta. Nakonec se uskuteční od 17. do 19. září na open air scéně U Laguny na Severní Terase v Ústí nad Labem. Pořadatele neomezovala jen opatření v České republice, ale především možnosti, které mají zahraniční zpěváci. „Kdyby záleželo na nás, mohla se akce konat v polovině června. V té době bychom sem ale nedostali ze zahraničí nikoho,“ vysvětlil organizátor Jiří Vejlupek.

Namířeno do Ústí mají hudebníci z Francie, která ještě nedávno byla v nouzovém stavu. Dobrá situace nepanuje ani v Polsku a Švédsku, odkud přijedou další interpreti. Kapela Highway 40 Country music za sebou kvůli tamější situaci příliš nabité léto nemá. „Koncerty byly u nás ve Švédsku zakázány do 19. srpna. Věříme, že to vyjde, moc se do Ústí těšíme. Všichni jsme v pořádku, nikdo z nás nebyl nemocen ani v karanténě,“ vyjádřila se kapela.

Program akce se během koronavirové krize měnil několikrát. „Účast nám odřekl například americký zpěvák, který žije v Německu. Složité bylo i jednání o české účasti,“ potvrdil Vejlupek. „Všichni pořadatelé museli překládat své harmonogramy a kdo dřív přišel a zavolal, ten umělce urval pro sebe,“ přiblížil organizátor.

Pořadatelé také musí sledovat počínání svých kolegů či konkurence. Pozvat během jednoho měsíce toho samého umělce na dvě různé akce není vhodné.

„Rizika v patrnosti máme, ale pořád věříme, že venkovní akce se případné změny a opatření na poslední chvíli nedotknou. Naše soutěž je navíc navázaná na jiné, postupují k nám z nich vítězové. Nic jsme rušit nechtěli,“ dodal za organizátory Jiří Vejlupek.

Tak bavila Interporta loni:

Na venkovní činnost se kvůli bezpečnosti více orientuje také ústecký dům dětí a mládeže. I díky tomu se jarní útlum podařilo nahradit vyvedeným létem. „Povedlo se nám udělat 73 letních táborů. Abychom nahradili ušlé hodiny, nekončili jsme v červnu, ale řada věcí se nahrazovala i během prázdnin,“ vypočítal ředitel DDM Jan Eichler. „Akce jsme bohužel na jaře rušit museli, avšak nic naplánovaného na podzim a zimu odkládat nebo rušit nebudeme,“ připomněl ředitel.

Už dnes, tedy ve středu, pořádá ústecký dům dětí a mládeže od 16 hodin den otevřených dveří a nábor do kroužků. Nahrává tomu i zájem dětí a rodičů, kteří se současné situace kolem koronaviru nezalekli. „Loni nás navštěvovalo čtyři a půl tisíce dětí ve tří stovkách kroužků. Letos jsme ani nezačali a už máme přihlášených tři a půl tisíce dětí,“ pochvaluje si zájem o DDM Eichler.