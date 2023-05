/FOTO/ Každý si v červnu najde, co ho baví. Největším festivalem měsíce bude na Ústecku už dvaadvacátý Útulek fest, kde ucho hudbymilovného návštěvníka potěší především nezávislé a alternativní kapely. Ty mainstreamové si budou moci fanoušci tohoto druhu populární muziky vychutnat na Ústeckém létě, které letos nahradí tradiční akci Labské léto.

Barvám neutečeš v Ústí nad Labem. | Foto: Deník/Adéla Stejskalová

Leccos se najde i pro příznivce akcí spíš komornějších, nebo klasických. Nabídka festivalů a kulturních sešlostí bude docela bohatá a vybere si téměř každý.

Dobročinnou benefici pro opuštěné psi a kočky neboli Útulek fest 2023 letos uvítá Cyklokemp Loděnice v Brné 9. a 10. června. Za dvaadvacet let trvání této akce pořadatelé vybrali pro tři útulky v Ústí nad Labem a Řepnici zhruba sedm set tisíc korun. „Sobotní den odstartuje Mayor Drummer. Těšit se můžete na Švihadlo, českou reggae legendu, která na české scéně slaví čtyřicet let. Zahraje nám Gaia Mesiah, Zuby Nehty a další. Letos to bude nejvíc mezinárodní hudební setkání, které pořádáme. Budou tu kapely z Německa nebo Slovenska, interpret z Ukrajiny, dokonce i z Izraele,“ popsal jeden z organizátorů Emilio Dvořák.

Kdo se raději hýbe, může si zaskočit 17. června do centrálního parku na Severní Terase, kde v 9 hodin ráno začíná Urban Challenge, na kterou o den později naváže start devátého ročníku populárního vytrvaleckého závodu Barvám Neutečeš, kterého se může zúčastnit úplně každý a absolvovat jej klidně chůzí. Pořadatelé slibují i bohatý doprovodný program. „Obvykle zapojíme třeba i Dům dětí a mládeže, mažoretky a umělecké školy, prostě místní. Ale také sem jezdí i známější osobnosti. Kdo to bude letos, zatím neprozradím, rád bych, aby to trošku bylo překvapení,“ poznamenal starosta Severní Terasy Jaroslav Šimanovský.



Na tradiční setkání do parku za poštou na Střekově zve spolek Střekovské matky. Střekov ožije s divadlem, muzikou, setkáními, jídlem i pitím v sobotu 3. června odpoledne. Od 1. června pro změnu na hradě Střekově vystavuje Dům dětí a mládeže. V červnu ovšem nemusíte kulturní dění hledat jen v krajské metropoli samotné. Zámek Velké Březno totiž o víkendu 10. a 11. června pořádá výstavu květin Růže pro hraběnku Henriettu a poté 21. června od 19. hodiny koncert v rámci prestižního Hudebního festivalu L. V. Beethovena.

Ústecké kulturní středisko už nyní žije očekáváním srpnové opery se Štefanem Margitou v letním kině, ale připravuje si program i na červen. Asi největším tahákem bude 8. června v 19 hodin na sále v Domě kultury talk show Haliny Pawlowské nazvaná Manuál zralé ženy. Její zájezdové pořady bývají nabité humorem a nebrání se ani diskusím s publikem. „Manuál zralé ženy je určen ženám od dvanácti do sta let, ale i pro muže, protože právě díky manuálu budou lépe rozumět svým partnerkám a možná i sami sobě. Není nic špatného na tom být zralá žena, i když slovo zralá mi připomíná sýr, u kterého je nejvyšší čas ho zkonzumovat,“ napsala o něm sama autorka.

Jinak větší akce v červnu kulturní středisko nechystá. „Rádi bychom uspořádali nějaké drobné akce ve veřejném prostoru. Konkrétně v letním kině, kde nám instalují kontejner s občerstvením. Rádi bychom, aby ten nádherný lesoparkový prostor ožil a stal se součástí společenské a kulturní mapy, aby ho lidé využívali mnohem více než doposud. Zároveň asi podpoříme sousedy v uličce a pomůžeme jim s organizací drobných akcí pro lokální, domácí hudební scénu,“ dodal ředitel střediska Jan Kvasnička.