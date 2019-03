Dnes, v pátek 22. března, od 20 hodin na její 14. ročník do Severočeského divadla zve moderátora Reye Korantenga i nejkrásnější dívky Česka. Sama mezi ně patří, byla Miss Sympatie 2002.

Komu krása pomáhá?

Výtěžek jde od začátku Krajské zdravotní, tehdy ještě Masarykově nemocnici v Ústí. První výtěžek 250 tisíc mě nadchl. Nechtěla jsem předávat šek na 50 tisíc a méně. Chtěla jsem ho velký, a tak jsem pojala i celou akci. Chtěla jsem, aby na přehlídku nikdo nezapomněl, a těší mě, že se o ní v Ústí ví.

Přinesly začátky i trapasy?

Každá akce má i své neúspěchy pro organizátora. Ne vždy se vše povede. Ale důležité je, aby hosté a návštěvníci akce nic nepoznali. To se, myslím, daří. Ale také jde vždy o improvizaci.

Tak vypadala přehlídka loni:

a tak předloni:

Zklamal vás někdy nějaký účinkující?

Pár jich bylo, třeba nám nedorazili na akci. Sama jsem to nikdy neudělala, to mi přijde neprofesionální.

Co by byla Krása bez vašich rodičů z ústeckých Neštěmic? Vnímám to správně, tvrdím-li, že s maminkou a tatínkem máte nadstandardní vztahy?

Máme spolu krásné vztahy, celou dobu nás s bráchou podporovali a podporují. Je fajn, když se máte o koho opřít i ve chvílích, kdy vám není zrovna do smíchu.

Loni byl 13. ročník benefice. Poznala jste to na něm, byl smolnější?

Loni se mi moc nelíbili moderátoři, čekala jsem od nich víc. Ale naopak bylo skvělé vystoupení trampolín. Z nich jsem byla nadšená, i návštěvníci o nich dlouho mluvili.

Po třech letech se vracíte do lesku a zlata Severočeského divadla. Proč a s jakými pocity?

Má to spoustu důvodů. Vymyslela jsem si pro letošní ročník téma balet, opera i elegance, to se hodí do divadla. Po letech se tam těším, navíc prostředí pro náš tým není novinkou. Na organizaci je vše jednodušší. I sponzoři uvítali návrat do divadla, dává projektu větší noblesu.

V čem to bude výhoda oproti loňsku?

Hala umožnila vstup na akci více návštěvníkům, díky ní jsem si vymyslela scénu, jakou chci, a postavila tu molo, po jakém jsem nikdy nešla. Měla kouzlo a netvrdím, že se tam už nevrátím. Uvidíme po akci.

Večer v Severočeském divadle bude moderovat Rey Koranteng. Co jste spolu pro tentokrát vymysleli?

Rey přijede už podruhé. Chtěla jsem ho opět, je to profík, z TV ho všichni dobře znají, ale v kraji se neobjevuje často, což se mi líbí.

Lenka Vinická je vaše choreografka i zdroj nápadů. Co by byla akce bez ní?

Bez ní bych Krásu nedělala. Projekt jsme startovaly spolu, na každé velké akci spolupracuje Lenka a Lenka. Bez ní by to nebyla akce Krása pomáhá dětem.