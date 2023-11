Středa večer patřila v ústeckém Domě kultury orchestru Lords of the Sound . Sálem zněly hity Hanse Zimmera ze slavných bijáků jako třeba Gladiátor, Piráti z Karibiku či Pearl Harbor. Hudební show si ústečtí návštěvníci užili.

Orchestr Lords of the Sound v Ústí nad Labem. | Foto: M. Solař

Hans Zimmer je německý filmový skladatel, který se proslavil po uvedení kultovního filmu Rain Man. „Při skládání hudby k filmu Rain Man jsem si říkal: nesnaž se přehlušit postavy. Necpi se zbytečně do popředí. Raymond, hlavní postava, ve skutečnosti nechápe, kde se nachází. Nevnímá okolní svět tak jako my… Proč tedy nesložit „hudbu světla“ jako symbol světla, které existuje jen v jeho hlavě?“ řekl Hans Zimmer.

Orchestr Lords of the Sound zavítá dnes do Jihlavy, v sobotu do Ostravy a pak ho čeká ještě Brno (26. 11.) a Zlín (28. 11.).

Zdroj: PČR