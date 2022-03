"Jsem moc rád, že si mohu prohlédnout všechny ty dřevěné čerty, prince a čarodějnice. Nejvíc se mi ale líbil Hurvínek a Spejbl. To jsou moji největší televizní hrdinové. Do Skaláčku jsem se dostal vlastně náhodou, pozval mě jednou na zkoušku zvukař Čenda. Pohádky se mi vždycky líbily, zajímal jsem se o práci lidí, co oživují loutky. Dnes budu vodil jednu sudičku, ve škole to už kamarádi vědí," tvrdil osmiletý Matěj Maška. V poslední řadě seděla jeho babička a držela mu palce. Královnu mluvila zkušenější Ema Julie Ritschelová, ta chodí do osmé třídy. Divadlo Skaláček má v současné době čtrnáct stálých členů, talentovaných mládežníků je tam hned několik.

Každé představení začíná krátkou zpívanou znělkou, kterou děti znají. Po představení je vždy tombola. V neděli si domů odnášely drobné dárky pouze usměvavé dívenky, kluci měli smůlu. Na závěr se představí divákům všichni utajovaní umělci, které vede jejich principál.