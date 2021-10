Dřevění herci v neděli 24. října po dlouhých měsících sehráli pohádku pro nejmenší, jmenovala se Kašpárek ve mlýně. Soubor kolem zkušeného principála doznal určitých změn. Tři loutkaři odešli k činohře, čtveřice mládežníků posílila tým. Hlediště nebylo plné, ale úvodní znělku zpívali všichni.

"Každý, ať si pěkně hačne, za chvíli to zase začne, kdo má pohádku rád, musí zatleskat." Míla Ritschelová to s malými diváky umí, všichni se dobře bavili. Kašpárek s Honzou zeleného mužíčka pěkně vytrestali, nezbedný Vodník lákal krásnou Lidušku do rybníka. To se přeci nedělá. Natřeli plot lepidlem a potom mu domluvili. Všechno dobře dopadlo, vždyť to byla česká pohádka. Tleskal i šikovný Krištůfek, který při losování vstupenek vyhrál první cenu.

Podle Ritschelové zvládnout koronavirovou situaci nebylo snadné. "Nebylo to zrovna jednoduché, v plné sezoně zavřít divadlo a koukat se na televizi, jak stoupá křivka úmrtnosti. Skaláček vlastně na osmnáct měsíců usnul, nikdo nikam nechodil, opravdu jsme se báli. Teprve s očkováním se to změnilo. Tohle představení se dvakrát rušilo, teprve nyní jsme mohli dětem zase zamávat. Během covidu několik loutkařů přešlo k činohře, museli jsme hledat ve vlastních rezervách. Zapojily se naše děti. Mirek, Marie, Klára a Julinka. Dnes měly premiéru a zvládly to skvěle. Chybí nám hlavně mužské hlasy, ale třináctiletý Mirek mlynáře rozpovídal na jedničku," svěřila se.

Malé divadélko prokládá pohádky originálními písničkami, nezapomíná se na kontakt s divákem, na závěr se losují vstupenky. "Nastudovaných pohádek máme stále dost, dřevěných herců plný sklad, ale nikdo neví, jak to bude dál. Moc bych si přál, abychom mohli dětem hrát každý měsíc, jako před covidem. I činohra po nucené pauze zahájila činnost. Prvního října odehrála Nejkrásnější válku, 6. listopadu nabídne divákům hru Tři zlaté vlasy Děda Vševěda. Plánů máme jako vždy hodně, ale covid se nás neptá," prohlásil principál František Ritschel a poděkoval všem, co Skaláček stále drží při životě. Nejsou to pouze vodiči a mluviči, ale i pokladní, technici a jejich kamarádi. Všichni mají své rodiny, pro cizí děti by se přesto rozdali.