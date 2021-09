Program zval na show plnou kouzel, akrobacie a smíchu klauna Baila, loutková i činoherní představení k zábavě i zamyšlení, stínohru v miniaturních stanech, čtení řeckých bájí a pověstí na plovoucí lodi Marie a mnoho dalšího pro malé i velké. To vše za nádherného, téměř letního počasí.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.