Ústí nad Labem - Jen do úterý 12. května lze vidět v Severočeské vědecké knihovně zajímavou výstavu „Mandala, cesta světla a skryté světy".

MANDALY JSOU velmi důležité pro obyvatele Indie, ale pozitivní vliv mají také na Evropany, Čechy nevyjímaje. | Foto: Petr Berounský

Je prací výtvarnic Lucie Houšťové a Petry Hamlové. Knihovna ji představuje v palácové vile na adrese Winstona Churchilla 3.

Kruh či oblouk

„Slovo mandala pochází ze staroindického posvátného jazyka sanskrtu. Lze jej přeložit jako kruh, oblouk či magický kruh," uvedla Lucie Houšťová ze Všebořic.

V mandale se potkává tvar, barva, intuice s rozumem, posvátná geometrie, člověk i příroda. Výstava kterou připravila Lucie Houšťová a vychází z jejich nevědomí přecházející do vědomí, ovlivněna mandalou jako: symbolem, cestou, obrazcem či prostředkem komunikace.

„O mandalách by se jistě dalo mluvit celé hodiny. Mnohem lepší a účinnější je však mandalu prožít. Už staré národy věděly o síle schované ve středu mandaly a uměly ji využít," připomíná autorka.

Nejsou na prodej

„I my dnes můžeme využít této zvláštní síly a to jak při vytváření, tak při relaxaci s hotovou mandalou… Obě dvě výtvarnice vybraly na výstavu lampy, světelné objekty a také zajímavé šperky tematicky zaměřené na kruh ztvárňující mandalu. A to jako symbol," informovala Deník Iva Opravilová, mluvčí Severočeské vědecké knihovny.

Výstava není prodejní, ale kontakt na autorku dá zájemcům Iva Opravilová.