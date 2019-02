Z alba „Krásný smutný den" zazní v pátek večer na novém festivalu 1. Zloun Fest 2014 minimálně polovina skladeb. A to včetně té, k níž aktuálně natočila pardubická fiXa videoklip „Šůrka Mikrofón". Deník ale zajímaly i „popové konexe" obratného textaře Vypsané fiXy Márdiho, jeho nový a první text pro Hanu Zagorovou.

Márdi, v nové písničce i videoklipu od fiXy „Šůrka Mikrofón" vyčítá repro bedna mikrofonu: „Ten tvůj život je nějakej málo pankovej". A co vy, Márdi, dnes? Jak „pankovej" život máte? Pětileté dítě, rodina, starosti o uživení kapely…

To si myslím, že je docela velkej punk… (smích)

Pravda, když se narodí dítě, tak se člověku změní úplně všechno. Já po narození dcery nastoupil na dvoutřetinovou „mateřskou dovolenou", ale už je to pět let. A u nás v kapele třeba Mejn má dvě děti a Pítrs už je taky rozmnoženej. Ale byla to velká změna. První roky jsem si dcery užil až dost, místy to byl velkej „pank".

Já nejsem pankáč!

Jak to přijde, že „pankáč" napíše song „Bleriot" pro Hanu Zagorovou? Jde to dohromady?

No já hlavně nejsem pankáč, ale sám nevím, za co bych se označil. Spíš píšu songy. Některé jsou punkový, jiný rokenrolový nebo třeba šansonový, i popový…

Ta písnička pro Zagorovou, to byla náhoda. Jura Hradil z Kašpárka v rohlíku mi poslal hudbu, já psal text. Řekl, co se chystá, tak jsem si vzpomněl, že tak v deseti letech jsem poslouchal písničku Spěchám… Tedy poslouchala ji matka z malé desky. Od toho jsem se odrazil, v té písničce je na to i odkaz.

Jak vaše spolupráce vypadla?

Jiří mi poslal písničku na klavír, jeli jsme modelem jako Hapka a Horáček. (smích)

Je ten text o slavném francouzském vynálezci a konstruktérovi letadel, nebo o pardubické restauraci stejného jména?

Je o starší ženě, která čeká, že se objeví chlap, kterej bude něco mezi dobrodruhem a domácím kutilem. Ale těžko říct, jestli vůbec takový existuje.

Nové písničky do zásoby

Kolikátý váš song s Jiřím Hradilem to je?

První zveřejněný. A teď spolu děláme nějaké další do zásoby.

Jste s výsledkem spokojený?

Písnička Bleriot oproti původní verzi prošla produkční úpravou týmu okolo Hany Zagorové, ale myslím, že ji udělali dobře. Ten duch tam zůstal tím, že ji nazpívala žena.

O čem je písnička fiXy Bubák z nového alba?

Ta je hodně ovlivněná filmem Stalker (1979, 163 minut – poznámka autora) od Andreje Tatkovského, natočil ho podle ruských spisovatelů sci-fi bratrů Strugackých. Náš Bubák je o šamanovi, který odhání zlý síly od aut, který jsou nebezpečný. Hlídá děti v autech a je z toho vysílenej…

Ve filmu Stalker ten člověk chodí do takové Zóny a chrání lidi. Bubák tedy není strašidlo, ani ztroskotanec, je to ochránce. A já zpívám o Stalkerovi v San Piegu (jak si Márdi překřtil své rodné Pardubice – poznámka autora). Mě se ten film strašně líbí, viděl jsme ho už mockrát. Je pro mě kultovní a tu písničku máme dlouho, jen jsme jí zatím nehráli. Už mohla být na dvou deskách. Mě přišla jako moc depresivní, má zvláštní atmosféru, tak jsme jí tam moc nechtěl. Ale klukům se hodně líbila…

Videoklip od Tarkovského?!

Zvláštní atmosféru má podobně, jako film Stalker…

Přesně. Myslím, že kdybychom potřebovali, že by se na ni dal i z toho filmu sestříhat klip. Ale ona je otázka, jestli film Stalker mladší lidi znají. Ale zase na něj takhle můžeme upozornit, jako jsem byl na něj upozorněnej já. Zkrátka občas mě takhle něco ovlivní a já to pak pošlu dál. Tu energii, která se tak do mě dostane.

Připadá mi, že na nové desce je na fiXu až moc balad. Je to tak?

No vidíš, tak to jste první, kdo ji takhle zhodnotil. Spousta lidí zase říká, že tam jsou nářezy.

Jo, i ty tam jsou! Nic proti, povedly se. Ale má i dost pomalé věci, až nezvykle klidné na vás.

Když jsme odevzdával demo alba „Krásnej smutnej den", přišlo mi, že tam ještě nějaká pomalá věc chybí. Úplně naposled se tam dostala písnička Malá noční hudba…

To je moc pěkná pomalá písnička!

…a Ondra Ježek, náš producent, nás donutil ji nahrát v době, kdy ještě ani neměla text. Ondru všichni vnímají spíš jako noisového producenta, ale to, že má naše deska i tuto náladu, je jeho zásluha.