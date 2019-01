Ústí nad Labem - Severní kolo světového hudebního klání GBOB hostí v sobotu od 19.00 v Ústí klub Cajk.

Kytarista Toxic People Benji a zpěvák Býdža. | Foto: Foto: Ondřej Uherek

Přijďte nás podpořit v sobotu do Cajku, klubu ústecké univerzity, zve své fanoušky mikulášovická crossoverová kapela Toxic People. „A pak nás můžete vidět stejný večer v ústeckém klubu Big Bang, kde hrajeme před kapelou Hentai Corporation. Chystá se tam spousta lidí, podle všeho to bude slušná pařba," lákají Toxíci.

Fanoušci rozhodli

Ač zahrají v Cajku v sobotu od 19.00 jen dvě písničky, bude to pro ně dost důležité. Odehraje se tu regionální kolo české verze světové hudební soutěže The Global Battle of The Bands (GBOB CZ).

O postupujících do semifinále klání amatérských kapel rozhodovali sami fanoušci na webu www.gbob.cz, další skupiny poslali do soutěže porotci. To je i případ Toxic People, s jejichž zpěvákem Petrem Bydžou Bydžovským, též zástupcem ředitele na ZŠ, jsme si před velkou soutěží povídali.

Po šesti letech Toxic People natočili demo, na každou písničku udělali klip, jeden se známým režisérem Adamem Pavlekou (Dara Rolins, Rytmus atd.). „Klip Face to face jsme točili u potetovaného Borise Rudého, na TV Rebel byl druhý v Czechparadě. Jezdíme koncerty, náš Festival Free Tibet se vydařil, naše dvě písničky v Cajku natočí TV Óčko," prozradil Eduard Benji Bažo, kytarista Toxic People. Kapela má nového bubeníka Petra Pedra Škvarčeka, na pětku ji doplňují Josef Chose Ďuraško (kytara) a Vladimír Major Mayer (basa).

„Na soutěži zahrajeme písničky Hladolet, na ni máme zajímavej klip. A Face to Face nebo Vykoupej bábu, uvidíte. Jsou to písničky z konce roku 2014," řekl Bydža. „Hladovec je spíš veselá písnička, dost nás dnes vystihuje," tvrdí zpěvák, který dobře umí hrát i na cello.

Doly a fabriky

Proč si kapela ze Šluknovského výběžku říká Toxic People? „Vysvětlujeme to tak, že je to tím naším kraje. Všude chemičky a doly, spousta jedů v zemi," popisuje.

Pokud se kapele podaří sehnat peníze na další nahrávky, má úplně pět nových vymyšlených, plánují studio a vydání velké desky.

Na základní škole učí Petr hudební výchovu, v tom se mu propojuje práce s koníčkem. „Děti to berou, máme i fanoušky z řad žáků. Občas jim i děti přijdou na koncert. „Ale jen s rodiči, většinou hrajeme dost pozdě," upozorňuje muzikant a zpěvák, absolvent Pedagogické fakulty ústecké Univerzity J. E. Purkyně.

Mexické masky poprvé využili ve svém videoklipu Hladovec, kde se zpěvák cpe červy, zní cirkusová muzika a má dost blízko třeba ke Krucipüsk. Běžně je ale na koncertech nemají. Tedy s jedinou výjimkou, letošním festivalu Free Tibet.

„Je to docela složitý, to maskování, a zabírá to dost času. Na důležitějších koncertech si je ale necháme namalovat, snad to pro nás zase Hanka Musilová-Žalmanová udělá," těší se muzikant.

Soutěž nás zviditelní

Do soutěže GBOB CZ jdou letos Toxic People podruhé.

„Poprvé jsme v ní skončili druzí nebo třetí, ale postupovala jen ta první kapela. Letos je sice méně kol, jen čtyři, ale naštěstí jednou i zítra v Ústí. Ale ta soutěž je dobrá reklama, když na ní Óčko písničky natočí a odvysílá. To každá kapela ocení, je to pro nás dost dobré, takový zviditelnění," je rád. „Navíc porotci potom s námi mluvili, říkali nám, co bylo dobrý a na co se zaměřit, anebo co zase nedělat. Jejich postřehy jsou užitečný, vědí, co říkají. Taková zpětná vazba od nich byla docela dobrá, užitečná a fajn," ohlíží se Bydža.

„Dnes to mají kapely strašně těžký, ale takové soutěže jsou jedna z možností, jak se ukázat lidem. A to nejen publiku, ale i lidem, kteří dělají koncerty v klubech," dodává.