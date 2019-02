Dámy tu pekly koláčky a mazaly jednohubky, krájely báječná jelita a jitrnice. Páni zařídili alkohol. „Vše máme domácí, jen slivovice a meruňka koupená,“ konstatovala paní domu Jaroslava. Do průvodu se nechystali, zábavu večer U Horáčků si ujít nenechali. Však se také na Masopust těší celý rok. „Ještě musím nalít triu muzikantů z Děčína, to aby neztratili notu,“ kalíšky nešetřila.

V masce arabského šejka přijel autobusem z Olšinek Jiří. „Je to na hraně, ale ještě to jde,“ smál se. Do Homole přijel podruhé, staročeská tradice ho baví, atmosféra ho přemluvila a kuchyni dam Homolska si cenil. „Líbí se mi, že se ta staročeská tradice na vesnicích drží. Proto jsem dnes tady,“ nezastíral. Z masek se mu líbila Marfuška (Mirka) s Nastěnkou (Lenka) a Ivánkem (Láďou), v tom jsme se shodli. Tým Mrazíka dorazil na Masopust ze Suletic a z Ústí, měl to kousek. „Loni jsme byly my dvě za mochomůrky, vyhrály jsme cenu. A můj mužskej byl za šaška a taky vyhrál cenu. Jinam už se ale letos nechystáme, ani do Zubrnic za týden. Tady je to naše, jsme tu doma a máme to tady rádi,“ vysvětlila patřičně hrdě Mirka.

Obec Masopustem žije, ať se děje cokoli

Výborná byla už na návsi Homole tradiční trojbarevná buchta, kterou tu peče a rozdává seniorka Alena, rodačka z Homole. „Máme krásně slunečno, nemrzne. Těším se tu na shledání s těmi, se kterými se třeba celý rok nesejdu. A na Masopust nemá vliv ani loňská změna na radnici. Vidíte, že to tady je pořád plný,“ uvedla rozhlížele se po maskách okolo sebe s úsměvem a velkou radostí.

„Baví mě tu dnes i maska zeleného chlapíka s velkýma ušima. Asi Shreka nebo možné muzikanta z bláznivé skupiny The Bloodhound Gang z videoklipu The Bad Touch, toho s drzými opicemi. Masky tu mají perfektní všechny děti, různé šelmičky, zlí klauni a tak,“ tvrdil šejk. A dodal: „Líbí se mi, jak tu k sobě všichni patří. Jsou jedna velká rodina,“ pochvaloval si Arab z Olšinek.

Poctivý český čert, nic z Krampusu

„Jsem z blízkých Haslic, kde jsem se i narodil. Chodím sem pravidelně, letos je to má desátá návštěva Masopustu,“ pochlubil se Martin Frk v masce čerta. Ale poctivého českého pekelníka, žádného děsivého rakouského Krampusáka. Tato zábava je pro něj vítané rozptýlení, které navazuje na naše tradice. A těšil se i na večerní zábavu.

Až z Bystřice nad Pernštejnem z Vysočiny na Masopust do Homole jel z domova tři hodiny osmiletý školák Maxík v pestré masce Erafona. Masopust si užíval i jeho pětiletý kamarád Dominik jako Batman. Přijel s maminkou Katkou z Krásného Března, do školky ale chodí do všebořického Sluníčka.

Masopust: Prostě super tradice!

Osmnáctiletý Vojtěch z Velkého Března s kamarádem vyrazil do průvodu v masce i uniformě příslušníka cizinecké legie – a se zbraněmi pro airsoft. Letos byl na svém třetím masopustu v Homoli, má z něj velkou radost. „Ta tradice, která se udržuje, to je prostě super. A je úplně jedno, co si obléknete, prostě zvolíte nějaké zajímavé převleky. Faráře nebo jeptišku, nějaké víly nebo děti – broučka. Tradice by se měla dodržovat, jedině na vesnicích to dnes žije. Užití celého dne, jeho atmosféra, to je tp to, co mě na Masopustu pokaždé baví, co si užívám,“ přiznal mladík.

Ve slušně plném autobuse, který vozil účastníky masopustního reje po místních částech Homolska, vládla pěkná atmosféra i díky odvázaným lidovkám harmonikáře, trumpetisty a muže s valchou. Jen se v něm ve finále masopustní jízdy udělalo nevolno patnáctileté slečně. Snad to trochu přehnala s ochutnávkou panáčků či báječného svařáku, možná na ni párků a dalších dobrot bylo příliš. Jistě to pro ni bylo poučení a za rok už si to sama ohlídá.