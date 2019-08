/FOTO/ Obchodní centrum Forum v Ústí nad Labem v pondělí 26. srpna odpoledne zaplnili fanoušci zpěvačky Heleny Vondráčkové. Ta zde propagovala své turné k 55 letům na scéně.

Pěvecká matadorka vystoupí v ústeckém Domě kultury ve čtvrtek 12. září, lidé se můžou těšit na její největší hity. Na autogramiádě stála jako první ve frontě její velká fanynka Iva Říhová z Libochovic. „Mám ji ráda už od 14 let, jezdím na všechny její koncerty. Přijedu i do Ústí 12. září, do Prahy i do Liberce,“ těšila se. „Nejradši mám od ní písničku A ty se ptáš, co já,“ prozradila dáma z Libochovic.