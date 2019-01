Ústí nad Labem /ROZHOVOR/ – „Komplet videoklipů, který se nevešel do mé kolekce 16ti CD Complete Box, vyjde letos se záznamem z mé narozeninové show," slíbil Meky, který vystoupí v sobotu 26. ledna na plese v DK Ústí.

Žbirka zde oslavil 60. narozeniny a křtí kolekci všech svých 16ti CD „Complete Box“. | Foto: Ivan Kelement

Není asi v Česku mediálně známější fanoušek Beatles, než zpěvák Miroslav „Meky" Žbirka. Logicky tedy právě on vystoupí jako hlavní hvězda XVI. plesu všech Ústečanů v ústeckém Domě kultury, na akci věnované 50. výročí vydání první LP desky Brouků. Hlavně Liverpoolské čtyřce a Mekyho loňským šedesátinám patřil náš rozhovor.

Jistě jste si užil oba své velké narozeninové koncerty, ten v Praze i v Bratislavě. Čím se pro vás od sebe zásadně lišily?

Nějak zásadně se nelišily. V Bratislavě byl jen jeden host navíc – Janko Lehotský, se kterým jsem hrával v kapele Modus. Ale koncepce a dramaturgie obou koncertů byla stejná, hala v Praze byla o něco větší a také tento koncert snímala Česká televize.

Mé standing ovation

Lze říci, která show byla lepší? Nebo čím vás která „dostala"?

Atmosféra obou koncertů byla výborná. Lidé s námi odzpívali většinu repertoáru a „standing ovation" jsme si vysloužili jak v Praze, tak v Bratislavě. Takže se dá říci, že mě dostala obě vystoupení .Tím, že jeden byl v listopadu a druhý v prosinci, jsem si to rozložil a užil dvakrát.

V 80. letech minulého století jste „sesadil" ze slavičího trůnu Karla Gotta. Je tedy pro vás snadné vžít se do pocitů Tomáše Kluse, kterému se to podařilo loni?

Já si pamatuji, že mi poté nastalo tak hektické období, že jsem se z toho málem položil a přeju Tomášovi, aby to ustál a dokázal relaxovat.

Dost se mi stýská po Modusu. Uměl byste si představit „malý" vzpomínkový večírek pro tak 5 tisíc lidí, nejlépe v hale v Praze?

Dokázal! Ale vždycky jsem si myslel, že Modus bez Mariky Gombitové by nebyl ten pravý Modus. Takže snad jestli se nám ji někdy podaří inspirovat k návratu na pódia…

Ústecké skupině The Boom Beatles Revival Band se v poslední době daří skvělé kousky: Předloni jí v Ústí na vánoční benefici hrál Tony Sheridan, loni pak Pete Best s kapelou. Přijel byste si užít ty koncerty k nám do Ústí, kdybyste to věděl?

To jsem vážně nevěděl, to muselo to být super. Na koncertě Peta Besta jsem byl v Praze asi před rokem v Muzeu hudby při příležitosti otvírání výstavy o Beatles.

Loni jste nahrával své písně ve slavném londýnském studiu Abbey Road. Byl to jeden z vašich splněných snů, dýchal ten prostor historií, nostalgií?

Ano, byl to splněný sen a měl jsem co dělat, abych se v tom „muzeu" soustředil na práci a na nahrávání mojí nové skladby „Love Shines". Nejen ta historie na mě udělala dojem, ale i naprostá profesionalita, znalosti i kvalita mých spolupracovníků – producenta Roba Casse a zvukového mága Sama Okella.

U mnohých, kteří ctí historii Beatles, bych čekal, že se jim na takovém památném místě roztřesou kolena, že se ukáže tréma. Jak jste to prožíval vy?

No,chvíli jsem to rozdýchával (smích) a když mě producent začal pobízet k natáčení, řekl jsem mu : dejte mi ještě 15 minut … Smáli se a počkali. Ale pak nastalo natáčení a musel jsem se soustředit na jiné věci.

Rarity mám od fanoušků

Raritou mé sbírky kdysi bylo LP „Beatles: At Hollywood Bowl", ukazující báječnou atmosféru show Brouků v Americe. I vy máte slušnou sbírku alb Beatles, co je z ní pro vás největší rarita?

Mám raritních nahrávek víc, posílají mi je fandové Beatles. Třeba LP, které vyšly jen v Kanadě a mají jiné obaly.

Na koncertě v Hollywoodu publikum Beatles doslova překřičelo, to hlavně fanynky si užívaly svou beatlemánii. Udělalo vám publikum někdy to samé?

Stávalo se to občas, hlavně dříve, když jsme neměli tak silnou aparaturu (smích).

Loni vydaný komplet všech vašich CD byl dárkem vydavatelství Universal Music vám k narozeninám. Byl naopak někdo, komu jste vy s láskou a vděčností svůj komplet věnoval?

Byli to moji spolupracovníci Laco Lučenič a textař Kamil Peteraj i další, kteří se nějak tvořivě podíleli na obsahu kolekce „Complete Box".

Ta kolekce je něco jako sebrané spisy Aloise Jiráska či Václava Havla. Vy, na rozdíl od nich, jste měl ale šanci doplnit komplet o raritní CD a zpestřit ho tak. Bylo těžké vymyslet, co na něj dát?

Měl jsem ještě další věci, které by tam mohly být, jako kolekce všech klipů nebo záznam koncertu. Ale nechtěl jsem, aby to byla obří krabice, kterou nebudete mít kam doma postavit. Takže videoklipy a rarity vyjdou letos samostatně spolu se záznamem narozeninového koncertu.

Setkal jste se s Paulem McCartneyem v zákulisí koncertu. Byla to pro vás nostalgie, inspirace či zážitek a otázka prestiže?

Byl to spíš zázrak a velký zážitek. Navíc mi Paul zahrál v šatně svoji novou skladbu a ptal se mě, co si o ní myslím, což bylo pro mě jako pro muzikanta neuvěřitelné. Zmohl jsem se jen na konstatování, že má dobré akordy (smích).

Sbíráte i nástroje, na které hráli Beatles? Je to drahý koníček?

Já obdivuji Beatles hlavně pro jejich melodickou invenci a talent. Ostatní je fajn, ale takový fanatik nejsem. Přesto mám jednu repliku Lennonovy Gibson kytary. Dostal jsem ji jako dárek od manželky fanouška Beatles z Brna, který tragicky zahynul a ona přišla na náš koncert a přinesla mi ji do šatny s tím, že u mě bude v dobrých rukách.

Beatles byli šok

Byli pro vás Beatles láska na první poslech?

Byl to nejprve šok, absolutně nová hudba a samozřejmě láska na první poslech. Až později, když jsem sám skládal a porozuměl harmonickým postupům, začal jsem obdivovat nejen účesy a fotogenické kluky, ale i autorskou nápaditost a různorodost jejich tvorby.

Začínal jste v mládí v revivalové kapele zaměřené na Beatles?

Nikdy jsem nehrál v revival kapele. Někdy ale do svého vystoupení vložím skladbu Beatles sobě pro radost.

Jste spíše „Lennonista", nebo „McCartneysta"? A proč?

Já jsem podobojí (smích).

Vznikají už písně na vaše nové CD, následovníka „Empatie"?

Právě jsem ve fázi, kdy po náročném podzimu a vánočním odpočinku začínám skládat a hrát na nástroje, abych se inspiroval. Tak doufám, že ano, že nějaké nové skladby a nové album vznikne.

Poznámka autora: Díky moc za pomoc Pavlu Nepivodovi z ústecké skupiny The Boom – Beatles Revival Band, která také na XVI. plese všech Ústečanů zahrají

