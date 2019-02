Ústí nad Labem - Jen čtrnáct let je nadané zpěvačce a kytaristce Petře Kriegerové z Lokte nad Ohří. O víkendu na ústeckém finále letos padesátiletého hudebního festivalu Porta dostala od redakce časopisu Portýr prestižní titul Miss Porty.

MISS PORTY 2016 Petra Kriegerová. | Foto: Deník/Radek Strnad

Ale ne dost na tom, ještě také za vlastní píseň „Can I" ji diváci ocenili Portou.

Mile sebevědomá žákyně 8. třídy ZŠ chce za rok na pražskou konzervatoř, obor zpěv, pop. „Největší radost z ceny Miss Porty mají má mamka a nevlastní taťka Pepča. Fandí mi a doma rádi poslouchají, když hraju a zpívám. Můj bráška-dvojče Daniel, který je o pět minut starší než já, už dnes hudbu nedělá. Hraje fotbal. Muzice se ale nyní věnuje má starší sestra. Už bydlí v Praze a zpívá ve skupině Country Sisters. Je na konzervatoři, i v tom bych ji chtěla následovat," prozradila nadějná hudebnice Deníku.

UČITELKA LÍDA NOPOVÁ

Její nejstarší bratr Tomáš je nyní v Americe. „Už je tam asi čtyři roky, ten klobouk, který mám právě na hlavě, mám od něj. Ale ne, neživí se tam muzikou," usmívá se Miss Petra.

„Dělá výškové práce na střechách, jsem moc ráda, že mi tento klobouk dal. Už dvakrát mi totiž přinesl štěstí; nejdřív jsem s ním na hlavě vyhrála Dětskou Portu, soutěž Brána, no a teď Miss Porty. Porta byla skvělá, mám z toho dobrej pocit," říká.

A že to s hudbou myslí opravdu vážně, to dokazuje nejen cena, kterou jí v Ústí diváci Porty dali, ale i její učitelka. „Na konzervatoř se totiž do Prahy jezdím připravovat k paní profesorce Lídě Nopové," dodala.