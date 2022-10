Obrovský úspěch výstavy přesvědčil ústecké muzeum, aby dalo do tisku publikaci s Gottsteinovými fotografiemi, jejichž reprodukce budou mít lidé možnost si zakoupit poprvé po dvaačtyřiceti letech, kdy vyšla posmrtně jeho poslední kniha. Nová publikace bude rovněž unikátní kvůli neobvyklému formátu experimentátorových fotografií. Navíc muzeum výstavu pro velký zájem prodlužuje až do konce února příštího roku. Jak vysvětlil ředitel muzea Václav Houfek, bude to vlastně dvoukniha. „V jedné části budou fotografie na šířku, v druhé na výšku. Publikace zpřístupní kolekci vysoce kvalitních a jedinečných snímků. Měla by být hotova za měsíc, bohužel finance jsme měli jen na sedm set kusů, takže to bude svým způsobem exkluzivní záležitost. Už teď se nás na ni lidé docela dost ptají. Zájem o výstavu i naši práci nás skutečně hodně těší,“ poznamenal Houfek.

Snímky přes kravské oko. Ústecké muzeum přiblíží dílo Karla Gottsteina

Kromě knihy obohatí výstavu od úterý i nové exponáty. Například vzácná zápůjčka z Národního technického muzea, unikátní přístroj Telebryl z přelomu 30. a 40. let 20. století od fotografa, chemika a autora oblíbeného fotoaparátu Epifoka inženýra Přemysla Koblice. Ten se vlastně stal Gottsteinovi inspirací pro jeho první experimentální bednaflex, pojmenovaný právě na Koblicovu počest Přemysl.

„Přemysla postavil v roce 1958. Fotografie z něj se nad očekávání povedly a fotoaparát měl neobyčejně ostrou a krásnou kresbu. Aparát se mimo jiné dal použít i jako hvězdářský dalekohled. Experimentování s ním Gottsteina zaujalo natolik, že se z výroby fotoaparátů stal jeho koníček,“ vysvětlil propojení s Telebrylem kurátor výstavy a muzejní fotograf Jiří Preclík.

Vyrobte si svůj

Telebryl vznikl jako přístroj pro dálkovou fotografii na fotografické desky 6,5 x 9 centimetrů, který má místo složitých objektivů jednoduchou brýlovou čočku. Odtud získal přístroj své pojmenování. Objektiv je pevně zaostřený na nekonečno a má pevnou clonu zhruba 1:80. Fotoaparát nemá závěrku, exponovalo se pouze odkrytím čočky.

Návod k domácí výrobě tohoto přístroje vyšel v časopise Fotografický obzor v roce 1943, další podrobnější roku 1955 v knize Zhotovujeme si sami fotografické přístroje. V dobových článcích se uvádí, že je možno s ním dosáhnout lepších výsledků než s drahými teleobjektivy. Gottsteinův Přemysl měl clonový otvor o velikosti sedm milimetrů, což odpovídalo světelnosti asi 1:70, a exponoval po vzoru starých fotografů přikrytím a odkrytím čočky baretem.

Návštěvu výstavy si nechce odříct ani ústecký fotograf Petr Berounský, který proslul například svou spoluprací s divadlem Ta Fantastika a Lucií Bílou, nebo dalšími hvězdami českého showbyznysu. „Gottsteinovy fotografie jsem obdivoval už někdy před padesáti lety. Na výstavu jsem se zatím nedostal, ale rozhodně si ji nenechám ujít, obzvlášť teď,“ poznamenal v souvislosti s novými exponáty.

Telebryl ovšem není jedinou novinkou aktuální výstavy. Přibylo například i autentické křeslo, které Karel Gottstein používal při výrobě Bednaflexů ve svém sklepě. Jde o privátní zápůjčku od Jitky Jirouskové. Doplněným exponátem je i méně známá Gottsteinova fotografie interiéru ústeckého rozhlasu (Wolfrumova vila) zapůjčená od redaktorky Českého rozhlasu Sever Stanislavy Brádlové. Nově návštěvníci získají možnost vyrobit si vlastní Gottsteinův bednaflex. Muzejní pedagožka Martina Pospíšilová vytvořila autorskou papírovou skládačku jak z „ábíčka“ na motivy modelu Horníček. Skládačka doplní už stávající pedagogickou složku výstavy.