Málokdo už ví, že Petr Rychlý začal hereckou kariéru v Městském divadle v Mostě. A dokonce v oscarové roli, kterou se jako herec proslavil zpěvák Václav Neckář. „Měl jsem po maturitě, bylo mi 19 let a sháněli čtyři mladé elévy bez hereckého vzdělání,“ ohlíží se Rychlý. Nedostal se tehdy na DAMU, zkusil proto konkurz v Mostě. „Prošel jsem a získal své první angažmá. Mou první hlavní rolí byl Miloš Hrma v Hrabalových Ostře sledovaných vlacích. Můj tatínek řekl, že to bylo poprvé, co mě neviděl jako syna, ale jako postavu. To mi udělalo velkou radost,“ říká Petr Rychlý, který bude zítra, v sobotu 9. února, moderovat Ples severočeských patriotů v Ústí.

Co bylo v Mostě dál?

Měl jsem fantastické role, Figarovu svatbu i Figarův rozvod. Neminula mě role v legendárním Cirkusu Humberto, hrál jsem Ference Vosátku. A role v Našem městečku, kde jsem měl v režii Luboše Pistoria hlavní roli, rozhodla o mé budoucnosti. Režisér mě doporučil Jiřině Jiráskové. Po revoluci se totiž zranil Jan Potměšil a oni hledali, kdo ho nahradí. A tak jsem z Mostu přestoupil rovnou do Divadla na Vinohradech.

Čím vám voněl Most? Byl jako dnes, kdy tu ČT točila komediální seriál?

Řekl bych že ne. Já ho vnímal optikou mladého kluka. V létě tu hodně žil hrad Hněvín, i my tam hráli. Fascinovalo mě, že vše se tu tvářilo jako dvouhvězdičková vinárna, ale přišel jste tam a byly to klasické výčepy. Zažil jsem Most ještě za revoluce, kdy trošku trvalo, než se lidé rozhoupali, ale pak to vzalo velký spád. Tehdy jsem byl s Petrem Mackem malý iniciátor demonstrace na Plecháči.

V Ústí vás čeká prestižní Centropol 10. ples severočeských patriotů. Uvádíte plesy běžně?

Už se jim nějakou dobu věnuji. Plesy mám rád pro jejich živelnost, akčnost, nemám na nich rád pauzy. Snažím se je vyplňovat, něco si zkusit, je to těžká role. Lidi nejsou tak pozorní jako v divadle, víc si povídají, ale už jsem se s tím naučil pracovat. Na plesech se mi líbí, že je každý jiný, má jiné zadání. V Ústí se těším na 10. výročí, pořadatelé si s tím dali dost práci. Mají spoustu hvězd, budou se střídat po 30 minutách. Podle mě to bude vrchol místní plesové sezony. Řekněte mi, kdy tu Kryštof hráli na plese? A ještě se mi na tom líbí, že se tu dodržuje dress code. To dává plesu přidanou hodnotu, opravdový šmrnc.

Vybavíte si svůj první ples?

Já nikdy celé plesy neuváděl, většinou jsem na nich vystupoval jako bavič na 15 minut. Moje první vystoupení na plese bylo v Liberci, byl to ples Pivovaru Svijany. Moderoval ho Petr Novotný a já vystoupil na deset patnáct minut. Byla to hrůza. Z divadla jsem byl zvyklý na ticho, tady sál ševelil, pánové byli u baru a dámy si povídaly ve foyer. Byl jsem z toho špatný, protože jsem měl pocit, že jsem nikoho nezaujal.

Co vám radil Novotný?

Třeba že nesmím koukat do prázdných parket. Musím najít v sále jedny vstřícné oči, jim to říkat. Ta rada mi hrozně pomohla.

Jak často na plesech hrajete hity, se kterými jste měl úspěch v soutěži Tvoje tvář má známý hlas?

Není ples, kde bych nezpíval alespoň jednu písničku. Vždy se v davu najde někdo, kdo vykřikne: „Hele nekecej a zazpívej Nedvěda“. Takže od té doby vozím flešku a radši ji zvukařům dávám, kdyby náhodou. Už je to druhá sezona a lidi na Nedvěda pořád nezapomněli. A mě to docela baví, protože na ty písničky přijdou tancovat. To je magický moment, když jste herec a ne zpěvák. Je to pro mě fascinující. Zpívám, mám narvaný parket a kapela se se mnou nemůže měřit, protože mám ty nádherný fláky. Armstronga, Nedvěda, Hanu Hegerovou, Václava Neckáře. Když se mi tak zaplní parket a lidi mě nechtějí pustit, tak je těch písniček samozřejmě víc.

Uváděl jste Ptákoviny, Rychlý prachy i Natočto!, teď zvete na kutilský pořad Rady ptáka Loskutáka. Jak inspirativní je pro vás a rodinu?

Je to vidět na mé zahradě. Já jsem chtěl mít bezúdržbovou zahradu, na které by byla jen tráva. A teď už tam jsou tři obrovské záhony: dva pokryté kůrou, jeden bílými oblázky, opravdu jsem si s tím vyhrál. Mám tam krásné keříkové růžičky, nenáročné na pěstování, a skleník. To bylo řečí doma, co s tím budeme dělat? Když jsem přinesl domů první okurku, nesl jsem ji jako miminko a potom jsme ji snědli. Všichni se těší, kdy budou další věci ze skleníku. Ale nepřeháním to, mám tři klasiky: papriky, okurky a rajčata. Navíc mě ten pořad baví a nabíjí. Setkáte se s lidmi, kteří jsou neskutečně skromní, vzdělaní, šikovní a nadšení. Je na nich vidět, že jsou spokojení, i z toho mám radost.

Vaše dabingy jsou podobně populární jako divadelní i televizní role. Byl Joey ze seriálu Přátelé jedním z prvních?

Já se k dabingu propracovával od nejmenších rolí po největší. Mezi tím jsem dělal seriál Sněžná řeka, v němž jsem daboval hlavního představitele. Jenže ve 20. díle ho indiáni klepli do hlavy, a tak to pro mě skončilo. Přátelé byli asi nejúspěšnější seriál. Daboval jsem ho dlouhých deset let, byl vtipný, scénáře psalo na padesát scénáristů. Hrávali ho na zimních stadionech, a kde se lidi nesmáli, to šlo pryč. Až když byl hotový, stáčeli seriál pro televizi.

Vy jste ale pronikl i do světa počítačových her, když jste namluvil postavu Paulieho v české hře Mafia.

Ona ještě nebyla v té době úplně hotová. Dělala se v nějakém sklepě, musel jsem načíst spoustu vět, původně jsem si myslel, že ti kluci jsou nějací podvodníci. Báli se, aby jim to někdo neukradl, takže nám dávali jen útržkovité informace nebo nakreslené obrázky. Já tu hru vůbec neviděl a dělal jsem ji dlouho, pět hodin, a byl úplně na pokraji sil. Netušil jsem ale, že se Paulie stane tak oblíbenou postavou té hry. Je to magor, nervák a cholerik, ale jeho hlášky jsou legendy. Nedávno jsem moderoval maturitní ples v Mostě, baví mě energie mladých lidí a klidně jim i slevím. A šest kluků si tu do šerpování narvalo hlášky z Mafie. Bylo vidět, že ji dodnes mají rádi a hrají ji. Rád vám ji doporučím, jednička je nejlepší. Je to hezký příběh taxikáře, který se nechtěně stal mafiánem.

Na Vinohradech hrajete i s Jiřím Maryškem. Umí být na scéně stejně zběsilý jako v divadle Demago v Ústí?

Prosím vás, Maryško je stále stejně ztřeštěnej. Vážím si ho jako skvělého kolegy, cítím v něm obrovský potenciál, umí být zábavný a překvapit, je obrovsky talentovaný. Má spoustu nápadů, je radost s ním hrát, sledovat ho. To, co předvedl u Karla Šípa v pořadu Všechnoparty, bylo k popukání. Skoro mu nedal šanci se prosadit. Stejný je s námi na scéně. Byla by škoda jeho potenciál nevyužít, nenechat ho ukázat, co umí.

