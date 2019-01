Ústí nad Labem - Po úterním libereckém koncertě míří americký blues rockový hudebník Neal Black do ústeckého Národního domu. Představí se zde již ve čtvrtek 14. dubna od 20.00, a to v rámci svého prvního turné napříč Českem.

Neal Black. | Foto: archiv Neala Blacka

Neal vystupoval už v 21 zemích na významných festivalech, včetně Montreal International Jazz Festival (Kanada), Woodstock 20. výročí (New York), Guadalajara Blues Fest (Mexiko), Le Bataclan (Paříž, Francie), Antone's (Texas)…

Od 80. let je stálicí texaské bluesové scény, otevíral show pro Stevieho Ray Vaughana, Alberta Kinga, Fabulous Thunderbirds, Savoye Browna, The Nighthawks a mnoho dalších.

V 90. letech se Black stěhoval do New Yorku, kde si získal reputaci jako respektovaný kytarista i skladatel. Má vlastní projekt „The Healers", ale také baví různé session s hudebníky jako Popa Chubby, Joan Osborne, The Holmes Brothers…

Producent, skladatel a kytarista

V letech 2004 2014 pravidelně hraje po Evropě se svou kapelou Neal Black & The Healers. Žije mezi jižní Francií a USA, pracuje jako producent, skladatel i kytarista.

V roce 2005 byl nominován ve Francii na The Trophee du Blues jako „Nejlepší moderní elektrický bluesový kytarista".

Po ČR jezdí v čele pětičlenné kapely. V ní vedle jeho kytary a zpěvu nechybí klavír a klávesy, baskytara, mandolína, bicí. Jeho kolegové jsou z New Yorku a z Francie.