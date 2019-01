Teplicko - Hudební festivaly jsou kořením letních měsíců. Konají se na řadě míst regionu a každý víkend jich přináší hned několik. Hned dvakrát během července se na Teplicku představí populární punková kapela Totální nasazení ze Slaného.

Nejprve zahraje v sobotu 15. července na Dni zábavy s Modlanskou skládkou. O čtrnáct dní později potěší návštěvníky premiérového ročníku festivalu Rock u rybníka v Proboštově. Nejen o těchto akcích jsem si povídali s frontmanem kapely, historickým šermířem a učitelem v jedné osobě, Sváťou Švábem.

V červenci se s kapelou Totální nasazení představíš hned na dvou festivalech na Teplicku. nejprve v Modlanech a poté na premiérovém ročníku festivalu Rock u rybníka v Proboštově. Na co bys lidi z Teplic a okolí chtěl nalákat?

Tak určitě nejsme jediným lákadlem obou festivalů, v Modlanech i v Proboštově hrají další super kapely a my se budeme jen snažit přispět naší pomyslnou troškou do mlýna. Každopádně bude ke slyšení průřez naší tvorbou za celých těch 27 let a zazní všechny zásadní hitovky. To vše za našeho totálního nasazení, prostě tak, abychom jako tradičně dostáli svému jménu.

Modlany a Proboštov dělí pár kilometrů, vystoupení jsou za sebou po 14 dnech. Budou stejná, nebo zařadíte změny?

Sami jsme byli trošku překvapeni, že jsme byli pozváni na akce tak blízko sebe, ale aspoň si nás ve zdejším regionu budou moci všichni řádně užít, když je nám fanoušky vytýkáno, že na sever a obecně sem jezdíme málo. On je každý koncert trochu jiný. Každý má jinou atmosféru a my vždy vybíráme skladby podle aktuální nálady a reakce publika. Nemáme už dobrých dvacet let stanovený pořadník skladeb, pouze úvodní a závěrečnou píseň, a vše mezi tím je řazeno a vybíráno dle situace. Nikdo z kapely před koncertem neví, co zazní a co nezazní, nevím to ani já. Je to vždy překvapení pro všechny a tak to bude i překvapení pro návštěvníky obou festivalů. Sám jsem na to taky zvědav. (smích)

Jak se Totáči vlastně k účasti na obou festivalech dostali?

Spřátelili jsme se se skvělou kapelou Hlahol a protože jsou to moc fajn lidi, máme takovou kapelní družbu a zveme se na akce.

V Proboštově měla hrát původně i tvoje druhá kapela Deratizéři, ale nakonec z její účasti sešlo. Z jakého důvodu?

Náš manažer už je starší pán a zapomněl, že Deratizéři bohužel přes léto nemohou z pracovních důvodů zpěvačky Zuzky vystupovat.

Kde jinde budou Totáči i Deratizéři v průběhu prázdnin k vidění a slyšení?

Jak jsem už zmínil, Deratizéři bohužel přes léto nehrají a k vidění a slyšení budou až 25.srpna na 18.ročníku slánského open air festivalu Valník – zato ovšem ve speciální sestavě s dvěma zpěvačkami, neboť jako host vystoupí bývalá zpěvačka Martina. Totální nasazení hraje už od začátku června festival za festivalem, je jich přes třicet a přesný rozpis je k vidění na našich webech.

Sám se podílíš na festivalu Slánský tuplák. Můžeš našim čtenářům přiblížit, co organizování takové akce obnáší?

Slánský tuplák nepořádám, jen se už několikátým rokem podílím na dramaturgii akce a celkové koordinaci. Naštěstí to nedělám sám, je to totiž spousta nejrůznějšího vyřizování, telefonátů, e-mailů, osobních schůzek, prostě náročná a nevděčná manažerská práce. Vlastně obdobné jako s naším slánským festivalem Valník, kde už osmnáct let řeším to samé, ba možná ještě víc, neboť ten defacto pořádám. Když pak ale člověk vidí, jak se ostatní baví a že se akce líbí, je to fantastický pocit.

Na Tupláku, který proběhl v polovině června, jste letos pokřtili svoji první vinylovou desku. Proč jste se rozhodli pro tradiční nosič?

My jsme plánovali udělat vinyl už při vydání dvaceti písňové výběrové „bestofky“ CD 25 let Černobílý svět, ze které jsme sem chtěli zařadit ty úplně největší hitovky, užší výběr nejzásadnějších songů našeho víc jak čtvrtstoletí činnosti, ale nějak se nám to z mnoha důvodů nepodařilo zrealizovat. Když jsme vloni na konci roku dostali tuto nabídku od našich přátel z nového vydavatelství PROF SNY Vinyl, rádi jsme na ní kývli. Nemuseli jsme se vůbec o nic starat a spolupráce i realizace byla perfektní. LP je nejtradičnější hudební nosič a pro nás, především pak pro mě, je to další splněný sen. Vinyl je prostě vinyl.

Jsi povoláním učitel. Jak tvoji žáci berou, že je učí frontman punkové kapely?

To by byla spíš otázka pro ně, já určitě své koníčky a zájmy do školního prostředí netahám, ale samozřejmě o tom všichni vědí a zrovna nedávno na domácí půdě, když jsme hráli na zaplněném slánském náměstí, jich tam bylo mraky.

Řekneš nám nějakou veselou školní historku?

Těch by byla určitě spousta, s dětmi se člověk nasměje a moji žáci by určitě potvrdili, že o mé hodiny bývá legrace prakticky stále, ale vzpomněl jsem si na jednu takovou historku, kdy jsme se dostali o nějaké pracovky k tématu základní vojenské služby a tak jsem klukům vyprávěl, jaké to na vojně bylo a tak. Všichni pozorně poslouchali a pokyvovali, když se pak přihlásil jeden žák ze zadní lavice a než jsem ho stačil oslovit, zeptal se: “A pane učiteli, to jste bojoval proti Hitlerovi, že jo?“

Dalším tvým koníčkem je historický šerm. Jak ses k němu dostal a jak se dá skloubit s tvým povoláním a hraním?

To byl vždycky můj sen, dělat historický šerm, a tak jsem si ho na stará kolena splnil. Před třemi lety jsem si půjčil na Barrandově zbroj a přihlásil se do největší středověké šermířské bitvy u nás, legendární bitvy v Libušíně. Nadchlo mi to naprosto nad očekávání a zcela jsem tomu propadl. A tak když mám čas, vyrazím někam buď sám, nebo s šermířskou skupinou na nějakou bitvu. Dělám pozdní gotiku a nově také třicetiletou válku. S povoláním se to skloubit dá, s hraním je to horší, protože muzika má samozřejmě přednost, takže třeba toto léto toho bohužel moc nenašermuji.

Začínají prázdniny, jak a kde je budeš trávit?

Celé prázdniny o víkendech koncertujeme, kapelní dovolenou máme letos až v září, protože poptávka byla veliká, takže je budu trávit s muzikou na festivalech. Mezi tím plánuji aktivně odpočívat a především skládat nové písně. V plánu jsou nová alba Totáčů i Deráčů a dost možná bude ještě jedno překvapení, ale to zatím neprozradím, takže mám jako dvorní autor spoustu příjemné práce.

Totální nasazení vzniklo z punk-metalové skupiny Dehöt, kterou tvořili čtyři spolužáci ze slánského gymnázia. Dehöt existoval asi půl roku a po odchodu zpěváka Viktora zanikl. Zbylá trojice v obsazení Martin - kytara, zpěv; Sváťa - baskytara, zpěv a Pípa - bicí se rozhodla pokračovat dál, ovšem pod jiným názvem. Založení Totálního nasazení se datuje na přelom listopadu a prosince roku 1990. Skupina nyní hraje ve složení: Sváťa – baskytara, zpěv, Karloss – kytara, zpěv a Franky – bicí.