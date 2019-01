Ústí nad Labem - Nejznámější česká národní opera Prodaná nevěsta od Bedřicha Smetany, jedna z nejlepších komických oper světové operní tvorby, má ústeckou premiéru v pátek 3. října 2014 od 19.00 Severočeské divadlo. Světovou premiéru měla tato opera již 30. května 1866.

Slavnostní premiéru Prodané nevěsty uvede Severočeské divadlo v pátek 3. října. | Foto: DENÍK/Karel Pech

Veselá, hravá, taneční, barevná, zábavná. Taková je Smetanova hudba a celá nová inscenace v režii Zbyňka Brabce, s kostýmy i scénou Josefa Jelínka, s choreografií Petry Parvoničové.

Jeník je nemocný

V titulních rolích se měli představit Anna Klamo či Pavlína Senič (Mařenka) a Jaroslav Kovacs či Jan Ondráček (Jeník). Bohužel, Kovacs je dnes nemocný, na premiéře nebude, Vaška zazpívá Jan Ondráček / Ondřej Socha, Kecala Pavel Švingr, Krušinu Serguei Nikitine, Ludmilu Jarmila Baxová / Ivana Šaková, Míchu Nikolaj Někrasov, Hátu Lenka Jarolímková Schützová, Principála Tomáš Christian Brázda, Esmeraldu Michaela Katráková / Věra Likérová, Indiána Martin Matoušek. Operu hudebně nastudoval Milan Kaňák, za dirigentským pultem ho alternuje Miloš Formáček. Plni nadšení jsou před premiérou sólisté ústecké scény, tvůrci, hudebníci orchestru, sbor i balet Severočeského divadla.

Naposledy měla „Prodanka" v Ústí premiéru 18. září 2009. To nastudování bohužel někteří diváci nepřijali nadšeně, divadlo totiž uvedlo jednu z prvních verzí Smetanova díla, které dál prošlo úpravami. „Režisérce Štaubertové se opera povedla, my ale uvedeme Prodanou nevěstu tradičněji," řekl pro Deník režisér Zbyněk Brabec, stálý spolupracovník ústeckého divadla.

„Mařenku zpívám prvé v životě, dříve jsme zpívala Esmeraldu. Je to krásná role, užívám si ji i díky kolegovi Kovacsovi. Škoda, že spolu premiéru neodzpíváme, přeji mu brzké uzdravení," řekla Deníku Anna Klamo.

Nevěstu miluji

„Prodanou nevěstu miluji. Je skvěle vystavěná, spolu s Rusalkou patří mezi top díla českého operního repertoáru," řekl režisér Brabec. „Za svou pěveckou kariéru jsem zpíval všechny její hlavní mužské role, jen Principál mě minul," smál se režisér.

Co dal ústecké „Prodance"? Třeba byl citlivější k milencům. „Rozčilovalo mě vždy, že se intimní scény této opery odehrávaly přímo na náměstí," vysvětlil. Chválil Petru Parvoničovou, i ta se do Ústí vrátila. „Je to nejlepší choreografka, kterou znám. V naší Prodané nevěstě úžasně rozhýbal i sbor. Až skoro zmizely rozdíly mezi sborem a baletem," pochvaloval si.

Jan Ondráček, ten zpívá Jeníka, prozradil: „Prodaná nevěsta mě provází už spoustu let, vlastně už od konzervatoře.Smetanu velice miluji, je to nádherná harmonická muzika. A Jeník je sen každého českého tenoristy," smál se.

Kecal to má těžké

Podobně mluvil i Pavel Švingr, který zpívá náročnou roli Kecala. „Nejprve jsem zvažoval, jestli ji vůbec přijmout. Ale zamiloval jsem si ji, užívám si ji. Určitě nelituji," prozradil pěvec. Premiéru má v divadle Ústí již dnes večer.