OBRAZEM: Zálesák Povrly uspořádal v Ústí svůj ples. Nechyběla zajímavá tombola

Ústí nad Labem - Myslivecký spolek Zálesák Povrly v sobotu 26. ledna uspořádal ve velkém sále Domu kultury svůj vlastní ples. Na návštěvníky čekal před vstupem do sálu uvítací přípitek, po kterém stačilo již jen vejít a zaposlouchat se do hudby od skupiny Roxel K.L.M. či zakoupit lístek do bohaté zvěřinové tomboly.

Autor: Redakce