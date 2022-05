Pro školáka z Ústí nad Labem to byl osud. Do vážné hudby se zamiloval, operní zpěv začínal pilovat u Věry Páchové, sólistky ústecké opery. Dnes patří mezi největší operní talenty v Čechách. V pondělí 9. května se Daniel Matoušek objevil v budově ZUŠ Randové, za klavírem seděl Václav Krahulík, kousek dál na něj čekal Miloš Bok.

Prý už delší dobu bydlíte v Praze, jak dlouho jsme nevystupoval v Ústí nad Labem?

V Praze bydlím šest let, v Ústí jsem nevystupoval čtyři roky. Naposledy jsem zpíval operní árie na zámku v Trmicích. To jsem měl zrovna narozeniny. Letos jsem opět dostal pozvání do Trmic, prozradím i termín, není to nic tajného. V úterý 17. května v 19.00 představím milovníkům vážné hudby italskou klasiku. Recitál jsem nazval Voglio Vivera Cosi, přijďte se podívat. Pokud seženete volnou židli.

Kde všude jste už hostoval?

Na tuhle otázku nemohu odpovědět přesně bez nahlédnutí do kalendáře, ale hostoval jsem nejen v Praze, ale i v Liberci, Ostravě, Českých Budějovicích, Plzni, Olomouci, Brně i jinde. Několikrát jsem dostal pozvání i mimo republiku. V roce 2019 jsem vystupoval na festivalu v Číně, to byla fantastická zkušenost. Prošel jsem sítem mnoha zkoušek a pohovorů, na začátku bylo 2500 mladých umělců.

S kým momentálně spolupracujete?

Nabídek na hostování mám víc, nesmírně si vážím pozvání Dagmar Peckové na její festival Zlatá Pecka (Chrudim). Poznal jsem spoustu nádherných lidí, kteří mi pomáhají. Těším se na spolupráci s hvězdami operního nebe, fantastický je třeba Adam Plachetka a jeho manželka Kateřina.

V roce 2018 jsme se potkali v Trmicích, to jste byl štíhlejší. Vyšší váha zkvalitňuje hlas?

(smích) To v žádném případě. Naopak si myslím, že současná opera vyžaduje kultivovaný přednes, životosprávu. Opravdu jsem přibral, ale není to tak hrozné.

Pan Krahulík mi prozradil, že mimo zpěv máte ještě jiné aktivity. Co tím myslel?

Komponuji, zpívám, aranžuji, diriguji, hraji na varhany.

Přijede do Trmic sám?

(smích) Vím, kam míříte, V Ústí nad Labem mám celou rodinu, babička bydlí v Církvicích. Natálka je ráda pozná.