Palo Habera se vrací do Ústí se skupinou TEAM

Ústí nad Labem – Slovenský zpěvák Pavol Habera s partou TEAM je opět na turné po největších českých halách. A právě sobotu 1. června od 19.30 hodin na Den dětí si vybral jako termín svého vystoupení ve Zlatopramen Areně v Ústí nad Labem. Chybět by tu neměly písničky jako Óda, Malá nočná bůrka, Je to vo hviezdách, Boli sme raz milovaný, Reklama na ticho, Držím ti miesto, Mám na teba chuť… Novinkou turné je hit o lásce „Chcem to zažiť eště raz“, běžné vstupné na koncert je 890 korun.

Pavol Habera se skupinou TEAM v pardubické ČSOB pojišťovna ARENĚ. | Foto: Deník / Luboš Jeníček

Naposledy hrál Habera sólo jen s kytarou před pár lety v DK Ústí na Plese severočeských patriotů. Aktuálně na seznamu hal po ČR nechybí ani to nejdůležitější - pražská O2 arena, kam slovenský fenomén s mnoha svými hity zavítá 9. června 2019. Jako předskokan mu vystoupí Peter Cmorik. Haberu a TEAM zažila beznadějně vyprodaná O2 arena naposledy v červnu 2016. „Keď sme začánali, mali sme ak také vize, že budeme hráť v hale pre šestnáct tisiac ludí. Ale tenkrát to bol iba takový sen,“ říká Habera ve video pozvánce na aktuální celorepublikové turné. Ale vyšel jim už několikrát, naposledy právě ve vyprodané O2 areně. Tehdy slovenská skupina ohromila hudební kritiky i fanoušky skvělou show, která si v ničem nezadá s předními světovými interprety. Na koktejl výpravné scény, poctivé, hitové a kvalitní muziky, pestrobarevných projekcí i tradičního ostrovtipu Pala Habery se fanoušci mohou těšit opět. TEAM je pověstný tím, že živými koncerty spíše šetří. Loni ale bavila třeba festival Benátská na unikátní show. Když už ale vyrazí na turné, stojí to za to. Proto i nejnovější šňůře předchází několikaměsíční příprava. Kapela Arakain s Lucií Bílou ozdobila metalový večer v ústeckém letním kině Přečíst článek › Leaderem a hvězdou Peter Cmorik Bandu je několikanásobný vítěz slovenského Zlatého slávika. Se skupinou TEAM nevystupuje zdaleka poprvé, Cmorik s ní vyrazil na československé turné již v roce 2008. Do povědomí široké veřejnosti se Cmorik dostal svým vítězstvím v soutěži Slovensko hledá Superstar II v roce 2006. Dosud vydal čtyři alba, české publikum ho zná i díky spolupráci s Ondřejem Brzobohatým, se kterým před lety absolvoval turné po České republice. VIP Experiece vstupenky na ústecký koncert vedou až do zákulisí za kapelou. Součástí lístku tak bude focení s Haberou a Teamem, místo u pódia, podepsaný plakát, tričko i CD, možnost opuštění haly a návrat zpět i další vymoženosti. Ale divák si za vstupenku musí „trochu připlatit“, přijde na 9990 korun. Standardní lístky na sezení či stání stojí od 590 do 890 korun a stále jsou na Ticketportal k mání.

Autor: Radek Strnad