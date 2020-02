Loni s partou kamarádů založil NAZsong, tribute to Nazareth, skupinu hrající výhradně písně skotské hard rockové legendy Nazareth. A dost se s kolegy těší na první ústecký koncert Nazareth. Ti vystoupí ve Zlatopramen Areně s populární českou skupinou Turbo v pátek 7. února od 19.00 hodin.

„Pro krajské město Ústí je to velká pocta, přivítat tu rockovou legendu, jako jsou Nazareth. A to i přesto, že v ní zůstal ze základní sestavy pouze holohlavý baskytarista Pete Agnew, kapelník skupiny, vynikající muzikant. Dan McCafferty, pro mě rocková legenda s unikátním hlasem a nezapomenutelnými hity Love Hurts, Dream On či Hair of the Dog, už kapelu opustil. Skupina si rychle našla nového, dnes v ní zpívá a do Ústí s ní přijede Carl Sentence,“ řekl Deníku Josef Šutara.

Podle něj je logické, že Nazareth dorazí do Ústí s Turbem, s nímž po Česku hrají už 17 let. „Seznámil je Richard Houška, bývalý manažer Motorbandu. Tehdy byl i manažer Turba, my jsme jako Motorband s Nazareth v letech 2003 až 2005 čtyřikrát odehráli velké koncerty,“ ohlíží se současný Ústečan.

Dream On - Tribute to Nazareth "NAZSONG" Zdroj: YouTube.com/Zbyněk Haase

Prozradil, proč se rozhodl věnovat hudbě skotských Nazareth, ač je „takových kapel ve světě i v Česku plno“. „Právě že není. Tribute skupin, které jen nekopírují hudbu Nazareth, hrají jejich muziku jako poctu se souhlasem původní kapely, je ve světě pouhých pět. My jsme jedna z nich,“ pochlubil se nadšený rocker. A jmenoval je: Brazílie – The Shadettes tribute Nazareth, USA – NAZAriff, Slovensko: Lazareth - revival Nazareth, Ukrajina – RazamaNAZ a Česká republika/Ústí nad Labem - NAZsong – Tribute To Nazareth. Ovšem na rozdíl od originálních skotských Nazareth ho hudba neživí. Ale také ho hodně baví.

Pepa Šutara aktuálně zpívá v RockOpeře Praha. Ta má na kontě už dvanáct představení, Josef účinkuje ve čtyřech. „Po vyhazovu z Motorbandu jsem měl spoustu kvalitních nabídek. Žádnou jsem ale nevzal kvůli své nemoci z klíšťat, borelióze. Už jsem si říkal, že ani další šance nepřijde, tak jsem si alespoň doma dělal pořádek v muzice, mám jí spoustu. Cením si skupiny Nazareth, uznávám z ní hlavně zpěváka Dana McCaffertyho; je pro mě rocková osobnost, legenda, i když si cením tvůrčího potenciálu celých Nazareth. Jsem rád, že se dokázali prosadit i v USA, měli tu několik velkých hitů v rádiích a nabité stadiony. Ale vlastně už projeli celý svět…“

„Tak jsem si s Danem doma jeho hity broukal a zjistil, že mě to baví – a taky jde. Dal jsem si tedy úkol, naučit se jednu jejich písničku opravdu pořádně, věrohodně, uvěřitelně. Aby má řeč byla vážně angličtina. Za měsíc jsem uměl čtyři věci a konzultoval je s Michalem Marečkem, který anglicky umí. Žil roky v Americe. Tak jsem se rozhodl, že postavím kapelu, která bude poctou neboli tributem Danovi McCaffertymu. On samozřejmě žije, ale své Nazareth už opustil; přenechal místo mladším,“ vysvětlil Josef Šutara. A popsal, jak vznikla jeho nová rocková skupina „NAZsong, Tribute to Nazareth“.

Oslovil Zbyňka Haaseho, ex kolegu z Motorbandu (dnes hraje na kytaru v Aleš Brichta Bandu i v Hydrargyrru), baskytaristu a ústeckého barda Ilju Hasseho z kapely Labe, Jiřího Hájka, bubeníka Vidocku z Ústí plus kytaristu Jakuba „Ozzyho“ Tlačbábu z místního bigbítu Tarantule. Chtěl i bubeníka Romana Haaseho, ten je ale stále vytížen i v Severočeském divadle. „Nabídl jsem jim, že se, že dáme dohromady kapelu. Nacvičíme patnáct písniček a vyjede je hrát lidem. Ptali se, jestli budeme znít jako sami Nazareth. A já na to že ne. Zahýbeme tempy i tvrdostí, být jako oni by nemělo smysl,“ hned věděl Josef. Ale ty největší hity, Dream On a Love Hurts, i od NAZsongu publikum uslyší. Hity Dream On, This Flight Tonight a Hair of The Dog už dali NAZsong na své první demo.

Šutara: Dvojáky? To ani náhodou!

„Rozeslal jsem demo po Čechách i Moravě, ale i na Slovensko, do Německa, Polska, Maďarska. Ozvalo se asi jednadvacet pořadatelů, že nás chtějí. Ale potíž je v tom, že nechci hrát dvojáky. Aktuálně tedy máme na smlouvu dvanáct koncertů; všude od nás uslyší patnáct spíš tvrdších písniček od Nazareth. A to včetně velkých hitů Love Hurts a Dream On, bez nichž by to nešlo,“ konstatuje Josef, co sama kapela řekla v unikátním českém celovečerním rock dokumentu „Nazareth: Until We Drop: Nekonečný rockový mejdan“. Natočil ho režisér Miloslav Šmídmajer, rodák z Litoměřic. Snímek s podtitulem „Jediný dokument o legendárních skotských rockerech“ je z roku 2013.

Mimo není otázka: „Kdy NAZsong poprvé živě uvidí a uslyší jejich Ústí nad Labem?“ Josef Šutara na to odpovídá vážně i s úsměvem: „Řeknu to na rovinu. Naši kluci jsou zkušení muzikanti a ti si zaslouží honorář. Každý o vás má zájem, ale já za nimi nemůžu přijít a říct jim: „Hrajeme za cesťák, tedy za pár stovek. My nechceme 70 tisíc korun, ale svoji cenu máme. To musí pořadatel respektovat,“ změnil se hnedle rocker v manažera.

Prozradil také, jak to bude dál s nahrávkami skupiny NAZsong. „Plánujeme natočit další tři písničky. To aby fanoušci Nazareth i pořadatelé slyšeli, jak dobře nám to jde. Ale ještě dřív se těšíme na koncert pravých skotských Nazareth ve Zlatopramen Areně v Ústí s populární českou skupinou Turbo v pátek 7. února od 19 hodin.