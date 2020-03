Veršotepec Petr Soukup, jehož tvorba je populární i na Instagramu či YouTube, vydal sbírku Inspekce srdce (když ti láska sedne) navazující na úspěšnou sbírku Erekce srdce (když se ti láska postaví). Novinka byla koncem loňského roku pokřtěna v pražské Malostranské besedě, kde Petr Soukup dvakrát ročně vystupuje se svým autorským čtením, takzvaným Stand-up Poetry. V únoru v rámci Srdce v kalhotách tour 2020 zamířil do dalších českých měst, kde představil nejen básně ze svých dvou posledních sbírek, ale i řadu nových textů.

„Zvednutí nálady, mandlí, kufru a pohlavních orgánů zaručeno!" zve do knihovny Petr Soukup. Přijďte na autorské čtení mladého muže, který je také autorem hudebních textů pro Lucii Bílou, Janu Kirschner, Moniku Bagárovou, Evu Burešovou, Memphis, skupinu Abraxas a další. Píše scénáře pro soukromou televizní stanici. Jeho hlavní náplní je však tvorba krátkých úderných veršů a jejich prezentace.

„Inspekce srdce obsahuje glosy a verše, které mě za poslední rok napadaly, a protože jsem člověk, byly to i nápady neslušné. Moje tvorba není nic pro konzervy, které chtějí zůstat zavřené, spíše pro lidi, kteří berou lásku, sex a vztahy s humorem. Je neuvěřitelné, jaký je o sbírky zájem. Ani ve snu by mě nenapadlo, že si tím jednou budu vydělávat. Zároveň si uvědomuju, že mám štěstí. Kdyby moje tvorba byla jen na téma podzimní listí, asi bych musel být model ke směšným aktům," říká Petr Soukup.

V současné době sleduje tvorbu Petra Soukupa na sociálních sítích více než 22 000 lidí. Mnozí z nich si jistě nenechají ujít příležitost zažít oblíbeného autora „live“. Srdce v kalhotách tour 2020, Stand Up Poetry Petra Soukupa s hudebním doprovodem Jiřího Vidasova, odstartovalo 12. února v Ostravě a navštíví celkem osm měst. „Vzhledem k názvům posledních dvou sbírek a mému životnímu stylu se turné jmenuje Srdce v kalhotách a hudebně mě bude doprovázet můj kolega Jiří Vidasov, aby to mělo větší šťávu," upřesňuje Petr Soukup a dodává: „Smích publika je pro mě ta největší vzpruha. Akorát si nejsem jistý, zda se lidé tomu, co říkám smějí, nebo vysmívají. Skvělé ale je, že na všech vystoupeních bývá plno."

Petr Soukup - Inspekce srdce Zdroj: YouTube.com/Petr Soukup

Ukázka z knihy Inspekce srdce (když ti láska sedne)

Spolu

Ať si ním kdokoli volá,

my doma nechali mobily.

Zmizela pouze dvě kola,

ležíme ve stohu obilí.

Kuchařka

Vždy, když tě chci vybulet

poslouží mi cibule.

Když tě chci nažhavit

stačí zapnout troubu.

Aféra

Vsí otřásá aféra

že přes noc dělám striptéra.

Je to však jen blbej blud

jsem pouhopouhej prostitut.

Ukázky sloganů:

Meat soucit (vegetariánská restaurace)

Zde vidíte, kamna to chodíme (showroom firmy vyrábějící kamna)

Love zdar! (seznamka)

Děláme to s látkou (oděvní a návrhářská firma)

Těžký holky to maj hezký

Ještě dřív

než zazvoníš

už cítím

jak zas voníš

Silvestr

Na Vánoce nešlo mi

Úspěšně si hodit mašli

Tak dneska aspoň šavli.

Helena Fibingerová

se zasloužila

o Boží hod

Hudební a reklamní textař, básník Petr Soukup se narodil v roce 1987 v Plzni, od roku 2008 bydlí v Praze, kde působí v uměleckém i reklamním průmyslu a jako systemický kouč. Je autorem hudebních textů pro Lucii Bílou, Janu Kirschner, Moniku Bagárovou, Evu Burešovou, Memphis, Abraxas, Calm Season a další. Píše scénáře pro Prima Cool. Jeho hlavní náplní je však tvorba krátkých úderných veršů a jejich prezentace. Pravidelně vystupoval v Malostranské besedě v pořadu Barování Sandry Novákové a Filipa Rajmonta. Nyní má vlastní program Soukup se čte! Jeho standupy jsou založené na černém humoru v propojení s poezií.

V roce 2013 vydal svou první sbírku básní 2/3 chlapa, o dva roky později knihu kresleného humoru Skecy spolu s Alešem Čumou. Na konci roku 2016 vyšla sbírka glos a básní Vyšší plevel, v roce 2017 pocta japonskému pojetí poezie s názvem Milovat šohaiku. Všechny knihy vyšly u Nakladatelství Čas a jsou vyprodané. Erekce srdce z 2018 se stala velmi oblíbenou, na konci roku 2019 následovalo její pokračování Inspekce srdce.