Ve čtvrtek 5. prosince se představil sbor před klienty domova pásmem vánočních koled, za klávesami seděl Petr Kratochvíl, stříbrný přeliv slušel všem deseti dámám, jediný muž se opravdu snažil. V pondělí 9. prosince přijela po obědě do areálu ředitele Jaroslava Marka country skupina složená z kamarádů Jaroslava Slavíka, ve které hraje na kytaru i Karel Poláček. Předvánoční besídku odstartovaly zkušené dámy, celou hodinu potom bavili diváky hosté.

"Zpívám od šesti let, hrála jsem na piano, na flétnu. Dnes studuji na UJEP němčinu a hudební výchovu, jednou bych ráda vyučovala na nějakém gymnáziu. Před čtyřmi roky jsem převzala pěvecký sbor seniorů a musím konstatovat, že se stále zlepšujeme. Dámy jsou úžasné, některým je devadesát a chodí na každou zkoušku. Umíte si to představit? Vždy upravené, načesané, baví je to. Letos nám pan ředitel zajistil nové ozvučení, všechno je hned lépe slyšet. Secvičeno máme třicet lidovek, samozřejmě že momentálně jsou prioritní vánoční koledy. Hned po vystoupení spěchám do školy, někdy to je honička. Ráda bych si někdy vyzkoušela sólový zpěv s kapelou, třeba na studentském plese," svěřila se usměvavá sbormistryně.

"Tady jsme už byli v červnu, když se slavnostně otvírala nová zahrada. Hrajeme spolu teprve dva roky. Tři kytary, banjo, mandolína, housle. Pět důchodců a jeden invalida. Karla ještě čeká vánoční sešlost Fešáků v kulturáku (17. 12.), potom se sejdeme 19. prosince ve Střížovicích pod pergolou. To je takové kamarádské zastavení před svátky. Musím využít situace a před dojatými diváky připnu na hrudníček Poláčkovi vzácnou medaili z Chlumce. Vydáno jich bylo pouze osmdesát. Karel je charakter a takových lidí si člověk musí vážit," prohlásil Jaroslav Slavík a provedl slibovaný akt.

Zpívaly se písničky, které každý znal. Některé texty psal sám život!