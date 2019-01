Pardubice, Montreux, Praha - Album „We Will Swing You!" vychází rok po vydařeném vystoupení české kapely na oslavách výročí vzniku Queen v Montreux.

Jiří Ševčík a nové CD hudby Queen. | Foto: DENÍK/Luboš Jeníček

Unikátní album vydává pardubická kapela Pirate Swing Band. Ta, která na sebe upozornila originálními swing jazzovými aranžemi hitů slavných britských Queen.

Jako druhým v historii pop- -music se „Pirátům" podařilo nevídané: Album vychází s oficiální podporou slavné britské čtveřice. „Jako když se Frank Sinatra pustí do Queen," uvedl o „Pirátech" na svém webu Brian May, kytarista Queen.

„Jak v současnosti živě zníme a co je u nás nového? To uslyšíte, pustíte-li si v pátek 21. září po tři čtvrtě na sedm pořad Snídaně s Novou. A pokud vás naše hudba zaujme, můžete na Nově rovnou také vyhrát naše nové album We Will Swing You!" prozradil čtenářům Deníku Jiří Ševčík, lídr i zpěvák „Pirátů".

Rok od Montreux

Je to rok, co česká kapela, specializující se na swingová aranžmá rockových i pop hitů, tímto programem nadchla švýcarské Montreux při speciální party ke 40. výročí vzniku skupiny Queen a k nedožitým pětašedesátinám Freddieho Mercuryho. A to před zraky několika tisíc fandů z celého světa včetně kapely Queen.

Ohlas byl takový, že si kancelář Queen vyžádala záznam show „Pirátů". Nabídla jim, že natočí-li tento repertoár na studiové CD, postará se o distribuci alba v zahraničí a projekt podpoří. Toho si všimla i americká televize CNN, která o kapele z Pardubic odvysílala speciální reportáž.

Před Piráty Londýn

Nové album dokonce vychází i s oficiální podporou Queen! To se před „Piráty" povedlo jen Královské filharmonii Londýn.

„Je to jako sen. Je pro nás nesmírnou ctí, že nás Queen vzali pod svá křídla. CD bylo k mání na oficiální oslavě nedožitých 66. narozenin Freddieho Mercuryho a je také v kamenném obchodě skupiny Queen. Naše novinka je ke koupi ve všech celosvětově respektovaných webových obchodech s hudbou i v e-shopu na našem webu," prozradil zpěvák „Pirátů" Ševčík.

Mánie okolo alba

Sám je doslova v šoku z hotové mánie, která se kolem vydání „cédéčka" strhla.

„Poslední dny jsem zavalen žádostmi o naše nové album. V podstatě nedělám nic jiného, než nakupuji bublinkové obálky, abych do nich mohl naše CD vložit a poslat. Pomalu uvažuji o tom, že se odstěhuji na poštu," vtipkoval lídr netradiční pardubické hudební formace.

Zájem má i USA

„Fyzicky už album šlo do různých míst na světě. Jen management skupiny Queen si vyžádal čtrnáct kusů. Nosiče už zamířily například do Velké Británie nebo Spojených států amerických," poznamenal Jiří Ševčík.

„Album vzniklo poměrně rychle; 11 pecek včetně hitů Bohemian Rhapsody, We Are The Champions či Radio Ga-Ga ve skvostných aranžích Radka Škeříka jsme točili ve studiu Václava Vlachého, o mix a mastering se postarali Karel Fisl a Zdeněk Sarka Dvořák ze studia A (Praha). Obal je dílem pardubického grafika Marka Doška," řekl frontman „Pirátů".

Křest a dokument

Křest alba We Will Swing You! se odehraje ještě v září, je ovšem neveřejný. „Bude na netradičním místě v multikině. A to proto, že se současně s křtem alba chystá premiéra časosběrného dokumentu režiséra Jiřího Flídra. Strávil s námi dva a půl roku, vlastně od chvíle, kdy jsme uspořádali náš první pirátský koncert na střeše Východočeského divadla," upřesnil frontman „Pirátů". Na slavnostním křtu by neměly chybět významné osobnosti naší hudební scény včetně Karla Gotta, po jehož boku se kapela brzo objeví i v televizním pořadu Zrcadlo tvého života.