„Díky podpoře kraje si můžeme dovolit soutěžící z celé Evropy,“ říká Josef Vejlupek, který festival spolu s Jindřichem Šrejberem založil a pořádá.

Kterého interpreta si nejvíce ceníte?

Ondřeje Havelky s Melody Makers a Bratrů Ebenů. O ty jsme usilovali asi deset let, ale pořád nám nevycházel termín. Termín nemůžeme přizpůsobit interpretům, musí to být naopak.

Kdo vnese do Interporty svěží vítr?

Budou to kapely od Dědy Mládka Illegal Bandu přes Ebeny až po Havelku a soutěžící. Tam je letos nabito.

Co by byla Interporta nebýt Rodinným stříbrem Ústeckého kraje?

Nemohla by zvát kvalitní soutěžící ze západní Evropy. Jistě víte, že Mezinárodní Porta ještě před vznikem projektu Rodinné stříbro byla velký festival s desítkami soutěžících, ale mezinárodní punc měla spíš formální. Pravidelně jsme hostili jen soutěžící z Polska, Slovenska či Maďarska, někdy z Německa. Dnes si můžeme dovolit soutěžící z celé Evropy a dbáme, aby jich bylo nejméně pět. Získáváme jméno u dalších soutěžních festivalů na Slovensku i v Čechách. Za poslední dva roky nás žádalo o spolupráci slovenské Strunobranie i pražský Folky Tonk. Město Ústí je náš druhý nejvýznamnější partner.

Zjednodušil se Interportě život vyjasněním vztahů s Portou?

Ano, viselo to ve vzduchu a jsme rádi, že jsme k tomu po oslavách 50. výročí přistoupili. Cítíme se nezávislejší, respektovanější a jsme přesvědčeni, že jdeme dál, nestojíme na místě.

Lahůdky v hlavní soutěži

Co by letos mohlo být největším překvapením akce?

Budou to soutěžící v hlavní soutěži. Absolutní vítězka loňské české Porty v Řevnicích Tereza Balonová, Baptiste Dupré z Francie a Holanďan Jeroen Smit. Překvapit mohou výborní Poláci i soutěžící ze Slovenska. Nelze podceňovat ani mladé soutěžící z festivalů Brána či Folky Tonk. Vždyť jsou to vítězové svých domovských festivalů.

Je risk zvát nováčky? Není portovní publikum konzervativní?

Když se to dělá s citem, jde to. Nesmí být nováčků moc.

Lidé se však mohou těšit i na Jahodobraní, že?

Jahodová slavnost proběhne na Interportě v sobotu od 11 hodin. Každou hodinu plánujeme ochutnávky jahod a jahodových produktů pro diváky festivalu zdarma. Těšit se mohou například na jahody se šlehačkou.