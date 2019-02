Poradce Havla Ladislav Špaček řekne, jak vypadá Etiketa ve zkratce

Ústí n. L. - Co obléct na ples, jak nezklamat? Jak se chovat v restauraci k dámě, jak ona k muži? Co smí do restaurace obléci dítě, co lze jíst rukama u stolu?

Ladislav Špaček | Foto: Archiv Resortu Valachy

Platí „okřídlené" rčení mé babičky, která s nadsázkou tvrdila „Každý pták se může vzít do ruky?" I to za dvě hodiny v DK Ústí v úterý 19. února od 18 hodin řekne Ladislav Špaček v Etiketě ve zkratce.

Autor: Radek Strnad