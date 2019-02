Premiéru bude mít film na jaře v Ústí na soutěžním filmovém festivalu Střekovská kamera. Eliška má zatím na kontě jednu desku, její bratr natočil už dvě.

Jak jste si natáčení užila?

Byl to parádní pocit! Víte, když spolupracujete s někým, kdo opravdu umí a je do své věci zapálen, jde do ní s obrovským zájmem a nadšením, jde vše samo! To jsme si s bráchou užívali a tuším, že to ještě nekončí. Protože Alenka má nové a nové nápady a stále je co přidávat.

Dost lidí vás zná jako autorku sedel, pásků, řemenů na kytaru a sedlářku vůbec. Pokračujete v tom, nebo spíš dáváte přednost muzice?

Sedlářství, které mě neskutečně baví, jsem se začala věnovat naplno. Moc se teď nezastavím, je to dřina. I když mě denně bolí ruce a záda, jsem vyladěná a v psychické rovnováze. To je pro mě znamení, že jsem na správné cestě.

Dříve jste dávala přednost práci s kovem, dnes upřednostňujete kůži. Co z toho je pro vás zajímavější?

Kůže mi zůstala, obojí má své kouzlo. Je těžké soudit, co je zajímavější. Obdivuji ty frajery, co ryjí do kovu! Kdysi jsem s ním začínala, ale poté přišla větší chuť pro mě k mnohem voňavějšímu řemeslu s kůží. Takže pokud mi neodpadnou ruce a nerupnou záda, právě kůže zůstane mým celoživotním koníčkem.

Předloni jste vydala své první šansonové album. Co pro vás znamená?

Album „Eliška“ pro mě znamená hodně. Odstartovalo mou pěveckou éru, kterou mám před sebou - bude totiž dlouhá! (smích)

Kterou písničku máte nejradši? A proč?

Je to písnička „Já ráda vzpomínám“, hit vypůjčený od legendární zpěvačky Hany Hegerové. A ptáte se mě proč? Už jí rozumím, už vím, o čem v ní zpívám. (smích) S každou ránou v životě se člověk stává silnějším a víc se směje.

Je třeba dost odvahy, aby mladá česká zpěvačka sáhla po písni od Hany Hegerové?

Jak pro koho, já se nebojím. Musíte vědět, o čem v ní zpíváte. Umění prožitku textu dělá z písně hit. Sama dobře vím, co si mohu a co nemohu do repertoáru vybrat. Vím, že některé písně z repertoáru Hany Hegerové si ve svých 25 letech už mohu vypůjčit.

Udělalo by vám radost, kdyby Hana Hegerová od vás svou písničku „Já ráda vzpomínám“ slyšela a zatleskala jí?

Byla by to pro mě pocta. Ano, udělalo by mi to radost.