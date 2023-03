Legenda českého hip hopu kapela Prago Union vystoupila v sobotu 11. března v Národním domě v Ústí nad Labem. Skupina loni vydala již své 8. řadové album, které nazvala „Příduhned…“, a to podle vtipné slovní hříčky svého zpěváka, básníka i lídra jménem Kato. Ten bavil i početné ústecké publikum.

Koncert kapely Prago Union v Národním domě v Ústí nad Labem. Na snímku je lídr skupiny Kato. | Foto: Miroslav Solař

Jedinečný zážitek, živý koncert dost rozjeté hudební party okolo hip hopového básníka i strašnického krále rýmů Adama Svatoše (Kato či Deph) si po dlouhé covidové odmlce užilo na 200 vděčných diváků/divaček různých věků, postav či pestrého oblečení nejen z Ústí. Koncert bavil a spolehlivě roztančil i fanoušky kapely z okolí, též přátele z Teplic. Za trojku Pavel, Světla a Ilona mluvil pro Deník první jmenovaný: „Užili jsme si to tu přesně, jak jsme čekali. Prago Union nezklamou. Hlavně se nechat bavit jejich kapelou naživo i dokonalou poezií Kata je zážitek,“ řekl Pavel, dívky rády souhlasily.

Leč ne každý odcházel spokojen. „Kapela mě pobavila, přinutila ke spontánnímu tanci. Jen mě mrzelo, že nás na vystoupení nechali čekat. Měli začít v osm, živě hudba začala až ve tři čtvrtě na devět, žádná akademická čtvrthodinka. Tak alespoň že nám z vedlejšího sálku, kde dřív bývaly rauty i zázemí pro muzikanty, hrál hostující dýdžej. Jméno nevím, i on bavil,“ ohlédla se sympatická návštěvnice ze Všebořic, dříve ústecká knihovnice. Ale je pravda, že Prago Union začali v duchu názvu svého aktuálního loňského alba „Přijduhned“ opět od Warner Music Czech. K němu od loňska jedou turné, slušně baví. „Přišli později? Oni si to můžou dovolit,“ komentoval v neděli přítel mé kamarádky Silvy.

Vzpomenout si teď, co vše zpívali/hráli, je dřina, až nemožné. Něco jsme si v Nároďáku zpívali s nimi, chytali Katovi rýmy ze vzduchu, pátrali v paměti, přidali se, když to šlo. Tak v půlce show zněla vysamplovaná ukázka ze slavné stěhovací komedie „Kulový blesk“ od herečky-babičky Milady Ježkové „Máte sklep? A mohla bych ho vidět?“ v osobitém Dephově pojetí. Toho byl koncert plný, naštěstí i Bohu dík. Uprostřed Ústí tak ožívala atmosféra ulic pražských Strašnic, odkud Kato je, zná to tam. Ale připomněl tak i předminulého album Prago Union „Made in Strašnice“, další z poct osobitého básníka štrýtům jeho města. Ne, ještě si ho asi nekoupil, tolik nejspíš nevydělává…

Rád jsem si s ním zpíval úryvky z alba „Dezorient Expres“, připomněl si, že „Smrt Žije“ ze stejnojmenného alba, užili si hity „Dokonalý zločin“, či „Mistr světa omeleta“. „Otázky“ mi připomněly, že nikdo není neomylný, ani já. Když sálem znělo „Některé otázky si prostě nekladu“, došlo mi, že to je hit Mňágy a Žďorp moravského básníka Petra Fialy. Tu písničku nahráli Prago Union na 2CD „Dáreček“ (Surikata Records 2012) s dlouhým dokumentem, poctu slavných českých kapel či zpěváků více hitům Mňágy. A další kousky Prago Union? I „Romantika“, „Černobílá“, „Jen žádný vyjetý koleje…“. Ale nesmím opomenout skvělá kytarová sóla kluka v kšiltovce, jistou basu, dost dobré bicí vousatého borce, zpěvy od kláves i rytmy od tamtéž či flašku Jamesona, kterou Kato nesobecky poslal do tančícího publika a vrátila se skoro celá. Vypilo se ten večer do rytmu i k náladě dost piva i nealka, holt v Nároďáku bylo fajn. A zase brzo bude, těším se na vše, co se na nás už řítí, třeba brzo Hudba Praha Band či Semafor nejen Suchého a Molavcové v Domě kultury v Ústí.

Radek Strnad