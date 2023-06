Rockové pecky, jak je neznáte. Prime Orchestra bavil kulturák v Ústí nad Labem

Není to ani tři měsíce, co zde ukrajinské uskupení Prime Orchestra vystupovalo naposledy. Tentokrát ale vyměnilo filmové hity za ty rockové. Jiskřivá, pestrobarevná a energická hudební Rock Sympho Show vdechla nový život do slavných a oblíbených světových hitů.

Prime Orchestra v Ústí nad Labem | Foto: Miroslav Solař