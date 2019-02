Teplice /ROZHOVOR/ - Loni jsme si v kraji hudby Kabátu užili živě jen jednou, v červnu na velké show na turné k aktuálnímu albu „Do pekla/Do nebe".

Josef Vojtek | Foto: DENÍK/Jaroslav Sýbek

Nemohlo to být jinde než doma v Teplicích, kde byla také v prosinci odhalena socha Teplickej Špalek, dřevěný portrét Milana Špalka, kapelníka a autora textů Kabátu.

Tentokrát si ale Deník povídal a ohlížel se s Pepou Vojtkem, zpěvákem a tváří Kabátu. On také v kraji loni bavil své publikum jako poslední, a sólově, v ústeckém Domě kultury coby host dívčího smyčcového tria Inflagranti a doprovodné rockové skupiny tria.

Na hity Kabátu jsme ale mohli zapomenout, ale zapomeňte, zpíval tu muzikálové písničky mj. z Golema a Hamleta, Tří mušketýrů či z Fantoma opery. Před Ledeckého hitem „Láska jenom láska" prozradil: „Během učinkování v tomto muzikálu jsem se přestěhoval natrvalo do Prahy." A já se tedy „ještě" zeptal:

Jaké to je vystupovat s tímto triem krásných dívek?

Ono to není samozřejmě o Inflagranti jako o dívčím triu, ale o celé kapele, která s námi jezdí. Ale tohle není žádné novum, už to tak děláme třetí rok. Začali jsme de facto vánočním koncertem před třemi lety. Původně těch koncertů bylo naplánováno patnáct, ale pak se začali ozývat další a další pořadatelé a jezdíme s menšími pauzami až doteď.

Koledy ani doma

Spolu asi koledy nezpíváte, že?

Koledy ne. Koledy mě nutili týden před koncertem v Ústí nad Labem zpívat na Slovensku lidé z jiné agentury, ale taky neuspěli. My koledy nezpíváme ani doma. U nás jsou Vánoce o pohodě, o klidu a pro děti samozřejmě o dárcích a pohádkách v TV.

A jak Kabátu dopadla koncem minulého roku 02 Arena v Praze? Tam to asi trošku ke koledám svádělo, ne?

To byl takový pseudo vánoční koncert, s Vánocemi to nemělo až tak moc společného. Bylo to vlastně poděkování firmě O2, která byla generálním partnerem celého našeho turné „Do pekla do nebe 2015". Většina lístků sice byla v prodeji, ale jejich část šla pro zaměstnance této firmy.

A jaký byl rok 2015 pro Kabát? Tedy celý, ne jen jeho finále?

Začátek roku byl docela hektický, tlačilo nás datum začátku turné a my jsme ještě neměli hotovou desku. Během ledna a února jsme střídali studia; nejdřív jsme byli v Sonu, pak jsme šli na Barrandov s Yardou Helešicem a zase se vrátili do Sona celé album dozpívat a smíchat. Ale naštěstí se nám to do dubna podařilo dodělat, takže už jsme na turné vyjížděli s novou plackou…

…a v klidu?

Relativně v klidu. Kdyby album „Do pekla/Do nebe" vyšlo o dva měsíce dřív, byl bych asi klidnější, ale to se nedá nic dělat. My to tak máme daný. Ale pak už to bylo koncert od koncertu lepší. Lidi si naši desku kupovali a naposlouchávali, začali s námi zpívat. Prázdniny jsme měli volno, konec roku už jsme probrali.

Pojedeme Hrady.cz

A co bude váš nejdůležitější počin letos?

Tím bude účast na festivalovém „setu" Hrady. cz

Vážně? Letní turné Hrady.cz je velmi oblíbená šňůra s množstvím lidí, která loni končila na Bezdězu. Myslíte si, že ty hrady budete i „bourat"?

Myslím, že když tu hrady vydržely už nějakých pár stovek let, tak že přežijí bez pohromy i koncert Kabátu.

Prodali jste loni slušných 35 tisíc kusů nového alba…

Ale jen za měsíc. Celkem to bylo přes 55 tisíc kusů…Nás si skalní nevypálí

Vážíte si toho?

Samozřejmě že si toho vážíme. Měli jsme obavy, aby na nás fanoušci trošku nezanevřeli, protože prodleva od posledního CD „Banditi di Praga" byla čtyři roky. Ale potvrdilo se to, že máme věrné skalní fanoušky, kteří si ještě v dnešní době stahování, vypalování dokážou koupit naši placku a zařadit si ji do sbírky. To je pro každého muzikanta potěšující.

Navíc ta deska je pěkná…

Pěkná je a snad i ta hudba je dobrá (smích).

Co je na ní pro vás v současné době největší hit?

Já vždycky pouštím nové písničky doma během mixů a Adámek si oblíbil Seňora. Hodně se lidem líbí Mysliveckej ples a pak ty vážný, Valkýra (na tu už Kabát natočil spolu se šermířskou skupinou pěkný klip a teď fanoušci netrpělivě čekají, až bude hotový a dostane se „ven" poznámka autora) a Proti proudu nebo Western Boogie.

Takže hodně dáte na to, co baví vaše děti?

To zas ne, ale každý názor dobrý (smích) Na zkušebně těch písniček máme třeba osmnáct. Uděláme tzv. demo nahrávku a podle toho si Milan vybere písničky na texty.

I proto stálo zato počkat si do finále s deskou, že si s ní dáte hodně práce, aby byla dobrá? Že se teď potvrzuje, že je kvalitní?

No to nevím, jestli se to tak dá říct, že čím déle deska vzniká, tím je kvalitnější. Někdy máte písničku hotovou za deset minut a je to hit a někdy to prostě smolíte měsíc a stejně skončí v koši.

V Ústeckém kraji chybí velké rockové festivaly. I proto jsou tu vaše koncerty velký zážitek?

Já nevím, ale samostatné koncerty jezdíme i jinde, kde festivaly jsou. Navíc většinou koncerty máme v době mimo festivaly. Snažíme se je situovat tak, aby už bylo teplo, ale ještě ne festivaly. Teplice jsou pro nás „srdeční záležitost", takže se snažíme koncert udělat tak, aby lidi mohli přijít, mohli si to dovolit. Aby mohla přijít celá rodina, snažíme se tlačit ceny vstupenek hodně nízko, takže když pak na teplický stadion přijde dvacet tisíc lidí, je to pořádný kotel.

Nemůžeme hrát všude

To určitě. A jak jste si to tedy loni v červnu na stadionu FK Teplice užili? Hráli jste po dvou letech opět na stejném místě…

Ony se naše koncerty většinou odehrávají na stejných místech, protože stadionů s dostatečnou kapacitou není zase v republice mnoho. Na některé vás nepustí třeba kvůli nosnosti trávníku.

Vaše pódium v Teplicích bylo skvělé, co vám umožnilo?

Umožnilo nám to, že jsme svá těla museli uvést někdy i do rychlejších pohybů (smích), což někdy končí lapáním po dechu (smích). Ale když chcete hrát na stadionech, musíte k tomu mít dostatečně velké pódium. Měli jsme tam i kamery, které snímaly celý koncert a promítaly ho na obřích obrazovkách, aby i fanoušci vzadu viděli, co se na pódiu právě děje..

Pojďme ještě k muzikálům, co je u vás právě v nich nového? Dál také Mata Hari, ve které hrála také dcera Karla Gotta?

Ne, ten muzikál byl oficiálně ukončen už před víc než rokem. Ale právě včera měl obnovenou premiéru v divadle Broadway muzikál Angelika. A také jsem dostal nabídku z pražského divadla Hybernia. 1. listopadu 2016 by v něm měl mít premiéru nový muzikál Mefisto.