Ústecký kraj - Radost z hudby ukazuje na vystoupeních a přenáší na publikum proslulý houslista Pavel Šporcl.

Pavel Šporcl | Foto: DENÍK/Michal Fanta

V Ústí nad Labem se ukáže na Tříkrálovém koncertě v Domě kultury 10. ledna od 19.30 hodin. „V Ústí zahraji Sarasateho Cigánské melodie i Montiho Čardáš,“ říká virtuóz.

Jak vzpomínáte na svůj první Tříkrálový koncert?

Moje první vystoupení bylo v pěti letech v Lidové škole umění v Českých Budějovicích. Hrál jsem tam Sedí liška pod dubem, maminka chtěla, abych si tu písničku obehrál. Hrál jsem ji tedy pro šatnářky v bazénu, kam jsem chodil plavat a na tréninky.

Chodil jste na Tři krále i jako koledník?

To ne, ale koledoval jsem na Velikonoce na vesnici, kde máme chalupu. Na Tři krále jsem byl doma v Budějovicích.

Pavel Šporcl - Surprise Zdroj: YouTube.com/ZIPO FILM production

Chodí či budou chodit jako kolednice vaše dcery?

Zatím nechodí, ale podporujeme Tříkrálovou sbírku. Když u nás někdo zazvoní s kasičkou, podpoříme koledníky. Ale sami jako rodina koledovat nechodíme.

V Ústí na Tříkrálovém koncertě s vámi vystoupí i flétnista Jiří Stivín. Je pro vás neobvyklé či běžné, že si spolu zahrajete?

Není to ani neobvyklé, ani běžné. Hráli jsme spolu už několik koncertů, vždy se rádi vidíme. Fakt, že budeme na jednom pódiu Tříkrálového koncertu s orchestrem spolu, je jen jeden velký hezký bonus celého koncertu. Už se moc těším.

Má Tříkrálový koncert specifický repertoár, či se pro něj může zvolit dost pestrý program?

To se mě moc ptáte… V Ústí zahraji Sarasateho Cigánské melodie i Montiho Čardáš, tedy díla virtuózního charakteru. Lidé je určitě znají, budou se líbit všem.

Co vy sám na letošní rok chystáte? Nový projekt či album, plánujete turné?

Byl jsem teď pár dnů s rodinou na horách a trošku odpočíval. Detailní program roku 2019 budeme teprve řešit. Teď v lednu mě čekají dva hezké koncerty v Anglii, dnes jedu do Francie na další angažmá. Zahraničních koncertů mám letos docela dost. Desku chci určitě dělat, jen řešíme repertoár; tam si ještě nejsem úplně jistý. Na základě natočené desky bych asi na podzim jel turné. I když před Vánocemi 2019 to bude hektické; čeká mě šest koncertů v Liverpoolu s Královskou liverpoolskou filharmonií, mezitím si ještě na tři koncerty skočím do Francie. Od 10. prosince bych měl být mimo republiku, turné bych měl řešit v období předtím.

Na Tříkrálovém koncertě uslyší publikum i 11letého Milana Kostolence z Liberce. Loni vyhrál 20. ročník prestižní houslové soutěže Kocianovo Ústí. Objevujete rád nové talenty?

Milana znám dobře, protože jsem patronem Kocianovy houslové soutěže. Vybrali jsme ho jako nejlepšího českého účastníka. Už hrál několikrát na mých koncertech a já jsem rád, že zahraje i na tom ústeckém. Je to veliký talent a prima kluk, který nemá housle jen jako koníček. Je vynikající i ve sportu, v triatlonu. To je dobře, že jen necvičí čtyři hodiny denně na housle.