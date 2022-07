Světové hity legendárních Queen rozehrál v ústeckém letním kině projekt Queenie

Vilém Maruš externista Ústeckého deníku

/FOTO/ Another One Bites the Dust, Under Pressure, I Want To Break Free nebo We Are The Champions. To jsou jen některé z největších hitů legendární skupiny Queen, které do ústeckého letního kina přivezl projekt Queenie. Jedna z nejlepších Queen tribute kapel v Čechách i na světě zahrála v sobotu 16. července večer.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Queenie v ústeckém letním kině | Foto: Vilém Maruš