Děčín - Podruhé během pár dnů sever Čech uvidí strhující oscarový retro muzikál „Chicago" Divadla pod Palmovkou. Užil si ho Most, ale až Děčín ho uvidí ve středu 29. května s rodilým Ústečanem Radkem Zimou. Hraje právníka Billyho Flynna, muže prohnaného i elegantního. Kde cítí peníze, rád pomůže, o klientky vražednice nemá nouzi.

Herec Radek Zima z Ústí (advokát), Martina Sikorová jako Roxie. | Foto: web Palmovky

„Satirický krimi muzikál inspirovaný skutečnými událostmi originálně kritizuje zkorumpovanou, zločinem i jazzem prodchnutou společnost 20. let v Chicagu," zve Palmovka na večer „za 6 Oscarů". Jak si ho užívá Radek Zima?

Nechytáte při Chicagu „slinu" zahrát si ho s Renée Zellweger a Catherine Zeta-Jonesovou?

Ani náhodou. Ať už Martina Sýkorová, Péťa Doležalová nebo Petra Jungmannová jsou fantastický, to bych byl sám proti sobě. A navíc by holky okamžitě mohly říct, že by si chtěly zahrát s Richardem Gerem. (smích)

Přemýšleli jsme s ženou, jakou máte ve scéně s kloboukem „fintu", že vám ta hučka na nahém těle ze slabin nespadne…

Tam je nějaká finta? To já nevím (smích). To s manželkou neznáte? (vesele) Tak to bohužel, žádný kouzelník přeci neprozradí svůj trik!

„Mě ničí jazz," zpívá ve filmu Zeta-Jones. I vás tam ničí jazz?

Vůbec ne, ta hudba je fantastická. Samozřejmě si jí v muzikálu Chicago užívám.

