Hlas i rýmy Lipa zpestří show Debbi s kapelou. | Foto: www.lipo-bpm.cz

Píseň „Ležím v tvé blízkosti", trýznivý milostný duet rapera Lipa a pop zpěvačky Debbi, zpestří koncert drobné zrzavé krásky v Ústí. Debbi zazpívá s vlastní kapelou.

Rapující básník i rebel Lipo, exčlen liberecké hiphopové dvojky BPM (Básníci před mikrofonem), Debbi dobře zná. Student estetiky Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, vl. jménem Jonáš Červinka (26), vydal první album „Víc než hudba" (2012), k jehož úspěchu přispěl i duet s Debbi na CD i ve videoklipu „Ležím v tvé blízkosti"…

Jonáš má umělecké jméno podle starého čínského básníka Li-Pa. Pro Liberecký deník o své sólové desce řekl:

„Má deska je (oproti BPM) jiná hlavně v tom ohledu, že vše bylo podle mých představ a není výsledkem kompromisu, který je u společného projektu nutný. Stylově navazuje na poetiku BPM, ale má i společenská témata, která BPM chyběla. Celkově jsou songy sdílnější a otevřenější vůči posluchači než písně BPM…"

Začalo to „La la"

Lipo, jak vznikla vaše spolupráce s Debbi? Máte-li ji na prvním albu, oslovil jste vy ji, že?

Ano, já ji. To vzniklo v době, kdy jsem Debbi režíroval videoklipy „La la" a „Možná se mi zdáš". Tam jsme se poznali a já si ji cenil jako zpěvačku. Má charakteristický hlas, tak mě napadlo už na začátku vzniku songu: „To by byla dobrá spolupráce!" Ona souhlasila, protože máme kamarádský vztah…

Je pro vás obvyklé, dělat videoklipy jiným interpretům?

Je, točil jsem je třeba pro Marka Ztraceného, Miro Šmajdu nebo Tomáše Kluse…

Souvisí to s producentem a hudebníkem Martinem Ledvinou, který chystá s Debbi 2. album?

V podstatě ano. On s těmito umělci dělal a požádal mě, jestli bych nepomohl s jedním klipem. Já se chytil a tak to pokračuje. Točil jsem i klip s Debbi „Ležím v tvé blízkosti".

V tom klipu zpíváte česky, ona ne. Kdo anglicky neumí, nepozná, že je Debbi v duetu smutná, protože se v písni „rozcházíte".

Já myslím, že dnes i mladí lidé anglicky umí. Ten refrén, vlastně jen pár slov, není nic složitého. I já preferuju češtinu, ale Debbi je v angličtině charakterističtější, přirozenější, lepší. Tak jsem jí napsal part na míru do písničky, která ale vznikla už dřív.

Debbi vydá na jaře nové album. Budete se na něm podílet?

Ne, na té desce nebudu figurovat. Spolu jsme teď měli velký hit, není dobré opakovat prošlapanou cestu. To platí i u klipů: Říkal jsem jí, ať je teď točí někdo jiný. Ať Debbi získá novou zkušenost, zažije zase jiný přístup.

Co zazpíváte živě v Národním domě? Duet i své sólové věci?

To bych moc rád, ale uvidíme, jak se dohodneme s kapelou, co nazkoušíme. Přeci jen to bude show Debbi…

Ale nepojedete tolik kilometrů jen kvůli duetu, byť zdařilému?

Debbi a Martin mě pozvali a já to vzal. Jsme kamarádi…

A vztah se rozpadá

Jak váš duet vnímáte, co cítíte, když ji spolu zpíváte? Víte, že ji musíte opustit, ona je smutná, nechápe to. Vztah se rozpadá…

No jasně, tak to vnímám spíš já ale ne vůči Debbi. Ona je zpěvačka a zpěvák se musí umět vciťovat do situací.

S Debbi jste jezdili po klubech, zpívali na half playback s Martinovou živou kytarou. Teď vás doprovodí její kapela. Těšíte se?

Sám jsme na to zvědavej. Hip hop je specifický žánr, ale tady budou živé nástroje. I pro mě to bude novinka.

A jaké jsou vaše sólové plány pro tento rok? Čím teď žijete, co připravujete?

V současné době mám v rádiích singl „Do města přišla zima" s mladou folkovou zpěvačkou Kateřinou Marií Tichou. Chystám se k němu natočit i videoklip a právě se rozmýšlím, co bude dál.

Určitě chci udělat i svoji druhou sólovou desku. Jen řeším, jak bude znít a kam to chci všechno posunout.

Na prvním sólovém albu máte vedle písně s Debbi také duet „Šílená" se zpěvačkou Yannou, teď zní éterem zmíněná „Zima" s folkovou Marií. Každý duet je trochu jiný styl, máte dost rád v muzice pestrost, že?

(spokojený úsměv) Když jsme začínal s BPM, měli jsme spíš jednolité věci. Ale teď už mám rád, když každá ta písnička je svébytná. Neměly by si sice názorově odporovat, být „každý pes jiná ves", ale zároveň mám rád, když je to uchopitelný tvar. A vlastně je to tak, jak říkáte: Každá ta písnička má trochu jinou tvář, tak to mám rád.

Deník se vás letos v lednu ptal na prezidentské volby. Nejprve jste podpořil Jana Fišera, ve druhém kole pak Karla Schwarzenberga… Prozraďte, je pro vás velké rozčarování, jak vše nakonec dopadlo?

Výsledek voleb, myslím, koresponduje se současnou situací u nás, s náladou a atmosférou ve společnosti…

Výsledek mě nepřekvapil jako mnohé komentátory a lidi, voliče.

Kritika? Přirozenost

Lidi vyburcoval z letargie váš song o politické situaci u vás doma „Pozdravy z Liberce" (2011). V té písni ukazujete na propojení místní politiky a byznysu… Co myslíte, vrátíte se ještě někdy k tématu „politika"?

Já takové věci nedělám účelově, ale jen tehdy, když mám potřebu něco říct.

Tedy nebráním se tomu, říct svůj kritický názor vůči věcem veřejným, to je pro mě přirozený. Takže určitě jo.

Co vy na to, že dnes i děti v hudební výchově na ZŠ chtějí zpívat třeba Tomáše Kluse, neboť jejich rodiče považují jeho neadresný song „Pánubohu do oken" za odvážný? Vždyť dnes „o moc nejde", to písničkáři v 60. 80. letech, Kryl, Veit, Nohavica, Merta i Dobeš riskovali zákazy či vězení, a stejně „komunistům zatápěli"!

Já si myslím, že současná situace a to, jak je daný systém, není důvod, abychom mlčeli, nevyjadřovali se k tomu.

Pak je otázka, jakou člověk volí formu… To, na co se ptáte, je určitě zajímavé. Ona tvorba Tomáše Kluse je relativně zatížená velkou měrou moralismu, ale má pozice je trochu jiná. Mám politický názor relativně dost vyprofilovaný a jsem o něco adresnější.