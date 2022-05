Mladý rapper se nyní z Prahy vrátil do Ústí nad Labem, kde se narodil. „K tomuto městu mám velmi láskyplný vztah, je potřeba ho tak trochu vrátit na mapu. Tedy ukázat mladým lidem, že není třeba odsud hned po škole utíkat za lepším, že se to „lepší“ dá budovat i tady,“ vzkazuje Ústečanům.

Je těžké vymyslet si uměleckou přezdívku? Jak vznikla ta vaše – Robin Zoot?

Musíte vymyslet něco, co vás po pár letech neomrzí. Osobně jsem svůj pseudonym vymyslel až potom, co už jsem měl nahraných několik skladeb. Měl jsem ve hře více variant a při výběru pro mě byly důležité hlavně dva aspekty. První byl, že jsem chtěl do své hudební přezdívky přenést podobná písmena jako mám v občanském jméně Robert Pouzar / Robin Zoot. Druhým bylo to, aby se jméno jednoduše vyslovovalo v českém i anglickém jazyce.

Jak se z ústeckého studenta stal rapper?

Řekl bych, že jsem nikdy neměl ambice být rapper. Samozřejmě jsem žánr poslouchal a sbíral knowledge, ale že bych někdy na střední měl chuť si zkusit nahrát vlastní track, to ne. Vše se to stalo spíše náhodou. Na vysoké škole jsem začal psát povídky i básničky, které jsme s kamarádem prezentovali svému blízkému okolí. Potom jednoho dne, když jsem byl s kamarády, kteří už rap dělali, ve studiu jsem si zkusil jednu svou básničku nahrát a znělo to celkem dobře. Stát u mikrofonu a nabírat svůj hlas je jako droga. Od té doby jsem začal chodit do studia pravidelně. I po těch letech miluju ten proces jako na začátku, je to něco, co nejde nahradit.

Tisíce lidí si užily Ústecký Majáles. Mirai plaval na rukou

Jak vás vnímalo v té době vaše okolí?

Celkově být začínající rapper není potěšení. Lidem, kteří vás znali, přijdete jako blázen. Ten zlom přišel až když vás znají i mimo rodné město a děláte nějaká zajímavá čísla na sociálních sítích.

Jak se vám vyrůstalo v ústeckých Všebořicích, na malém modernějším sídlišti Na Kohoutě? Jak vám změnilo život to, když jste se pak ze sídliště přestěhoval do rodinného domu?

Na svoje dětství ve Všebořicích mám jen ty nejlepší vzpomínky. Byla to doba, kdy snad všem dětem, co tam bydlely, bylo stejně let, takže byl denní chleba hodit po škole tašku do kouta a jít hrát za barák hokej. Celkově si myslím, že jsem nemohl mít lepší dětství než v paneláku, rád na to vzpomínám. Když jsme se potom stěhovali do rodinného baráku, byla to pro mě taková rána pod pás. Jako dítěti, které miluje život venku s kamarády, vám je celkem jedno, jestli máte malý pokoj nebo benefit v podobě velkého domu. Zanedlouho po přestěhování pryč z města jsem zvedl kotvy a utíkal zpátky.

Zdroj: Youtube

Robin Zoot - Česká Floriida feat. Koky & Yzomandias Zdroj: YouTube.com/Milion Plus

Když píšete písničky, ohlížíte se do dětství i za nedávnými zážitky nebo reflektujete spíše nové zkušenosti? Může rappera nezasáhnout válka na Ukrajině nebo covid?

Určitě, v tomhle je rap asi jediný žánr, kde se můžete něco dozvědět o životě interpreta nebo o tom, jak přemýšlí. Narozdíl od jiných žánrů, kde vám text napíše člověk, kterému za něj zaplatíte. Je mi z toho až úzko, když si představím, že bych měl takhle fungovat. První roky, co jsem dělal hudbu, jsem se spíše bavil a vlastně nemluvil o konkrétních věcech, nepřišlo mi to potřeba. Teď když vychovávám dceru a je mi o pár let víc, tak určitě v tom vidím potenciál něco lidem sdělit. Ať už to jsou příjemné nebo nepříjemné zkušenosti, nebo třeba jen to, že můžete v životě dělat a být čím chcete. Rapper je člověk jako každý jiný, takže určitě vnímám jak situaci na Ukrajině, tak dva roky covidu. Už alespoň vím, jak frustrující je vydat dvě platinová alba a nemoci k nim jet koncertní šňůru.

Musí být vše, co se rapperovi honí hlavou a zpívá o tom, pro ostatní srozumitelné? Není naopak fajn, když je něco obestřeno spíš tajemstvím?

Používám hodně metafor, které ne všem mohou na první dobrou sepnout. Ale to už je můj způsob vyjadřování. Rap je krásný v tom, že řeknete přesně tolik, kolik chcete. Pokud se chci o tajemství dělit, stačí to sdělit víc přímočaře, když ne, tak to zabalím nebo neřeknu vůbec.

Kostelní náměstí obsypané stánky s pivem. Ústecký pivní jarmark byl zahájen

Dostal se vám ústecký „Kohout“ i do písničky? A třeba se díky ní i něco změnilo, opravilo, zlepšilo?

Panelákový život se promítá do celé mojí tvorby, konkrétně před panelákem Na Kohoutě jsem točil i nějaké záběry do klipu, fotil tam oba obaly na poslední dvě desky. Nějak mě to tam pořád táhne, přeci jen tam vše začalo. V poslední době se více zaměřuji na Ústí nad Labem a severní Čechy obecně. Myslím, že je tu úplně odlišná mentalita než jinde v republice. Byl bych moc rád, aby se to začalo hýbat lepším směrem. To je i jeden z důvodů, proč jsem se stěhoval z Prahy zpátky. Mám v plánu se tu angažovat i v jiných věcech, než je hudba. K tomuto městu mám velmi láskyplný vztah, je potřeba ho tak trochu vrátit na mapu. Tedy ukázat mladým lidem, že není třeba odsud hned po škole utíkat za lepším, že se to „lepší“ dá budovat i tady. Čím víc mladých lidí se to naučí, tím víc tu porosteme všichni. Přeci jen je budoucnost tak trochu na naší generaci, nikdo jiný to za nás neudělá.

Který videoklip je pro Robina Zoota zásadní? Je dnes těžké, snažit se být původní?

Pro mě je zásadní to posouvat dál a dál. Mám videoklipy za „pár korun“ i videoklipy za „hodně tisíc“. Ve výsledku mám rád všechny stejně, každý splnil svůj účel a jde se dál. Teď se připravuji na svůj zatím největší v kariéře, tak doufám, že vše dopadne, jak jsem si to vysnil.

Je pro vás zásadní letní kino v Ústí? Už jste tu zpíval? Či se jen bavil s kamarády? A viděl jste tu minule Marpa s TroubleGangem?

V letním kině jsem ještě nehrál, těším se na novou zkušenost. Loni jsem vystupoval na Větruši, byla to pro mě srdcová záležitost. Můj otec tu kdysi pořádal hip hopové festivaly, kde jsem přihlížel jako teenager, takže byl zážitek tam stát na pódiu jako hlavní hvězda a vidět před sebou tisíc lidí, co zpívají váš text. Marpa a TroubleGang jsem naživo ještě neviděl a bohužel to nestihnu ani tentokrát, musím po show hned přejet do Prahy a mám ten stejný den i druhý koncert.

Snímky přes kravské oko. Ústecké muzeum přiblíží dílo Karla Gottsteina

Je motivem supportu Marpa i víra, že ho zaujmete a dohodnete další spolupráci? Klip či další společné vystoupení?

Marpa jako umělce znám už z dob své střední. Byl to jeden z mála rapperů u nás, kteří se dali poslouchat a neznělo to jako klišé. Ale oba děláme trochu jiný styl rapu, takže mi o spolupráci ani nic podobného nejde.

Uvítal bych od vás tipy na zajímavé muzikanty z Ústí, kteří inspirují i zaujmou. Kdo má našlápnuto i potenciál do budoucna?

Poslední dobou se tu s mladými umělci roztrhl pytel. Určitě doporučím si poslechnout poslední album ARA od člověka, který si říká Forest Blunt. Je to můj ústecký "bratr ve zbrani". Začínali jsme spolu a má rozhodně potenciál růst tím správným směrem.

Zdroj: Youtube

Forest Blunt - Lepší časy Zdroj: YouTube.com/Forest Blunt

Co čeká dál vás?

Další klipy se plánují k nadcházejícímu albu, nerad bych prozrazoval víc, ale určitě vyjde ještě letos. Jediné, co zatím prozradím je hashtag #msga.

Tvorba Robina Zoota je dost neotřelá, má osobité texty plné dvojsmyslů i úsměvných metafor. V roce 2020 vydal Robin album Pouzar, na něm má hit Česká Floriida (5 milionů zhlédnutí na YouTube) i skladbu Pouzar. V roce 2021 vydal album Robby Trouble. K tomuto projektu vyšlo víc videoklipů, za zmínku jistě stojí píseň Hlavy na Hlavy nebo Poznamenaný. Působí pod labelem Milion+ , je jeho nedílnou součástí od samotného vzniku tohoto vydavatelství.

Robin Zoot vystoupí 4. června společně s Marpem a jeho hip hop rockovým projektem TroubleGang v ústeckém letním kině. Vstupné je 450 korun, lístky má předprodej online GoOut.net i živě v Ústí Putyka pod Vanou, obchod Big Wall 24 v Pivovarské poblíž klubu Caffé Max i Cafe Tazza u Městského parku Severní Trasa (vedle Pampalanie).