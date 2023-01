Zdroj: Deník„Dokud jsem byl ředitelem spolku Kult, mohl jsem organizovat jen srdcovky a odmítat to, co mne nebaví. Teď musím pamatovat na každého,“ řekl o tom sám. První vlaštovky jsou už v programu, Kvasnička chce zároveň vytvořit tradici Opera v letním kině. Svůj úkol nevidí přímo v kulturních záležitostech, ale spíše v těch manažerských.

Jste ve funkci čtvrt roku. Určitě jste s něčím přišel a kolidovalo to s tím, co jste tu našel. Co byl ten největší rozdíl nebo překvapení?

Největší rozdíl cítím v tom, že jsem před vstupem do kulturního střediska měl velkou obavu ze zavedených pořádků a když přijdu s představou, která obsahuje spoustu změn, tak budu mít se zaměstnanci zvyklými na nějaký režim potíže, protože se jim to nebude líbit. Že to budu muset prosazovat silou, což nebude vyvolávat moc dobrou atmosféru. Toho jsem se opravdu hodně bál. Když jsem se s těmi lidmi seznámil, vycítil jsem, že většina vnímá, že kulturní středisko stagnuje a nějaká změna by to tu mohla trochu rozhýbat. Na začátku byli zvědaví, ale měli obavy, že toho bude moc, ale myslím si, že se to vzájemně potkalo. Pro mne je milým překvapením, že lidé změny víceméně vítají a jdou za nimi. Panuje tu přátelská pracovní atmosféra, a to mne těší.

Když jste byl na volné noze, bylo to jiné. Tady se musíte přizpůsobit možnostem. Kde vidíte ten největší rozdíl?

Na volné noze jsem byl ředitelem spolku Kult. Tam jsme všechno dělali v pár lidech a každý dělal všechno. To znamená, že když bylo potřeba nosit podesty na jeviště, tak jsem nosil podesty na jeviště. Když bylo potřeba dojet něco nakoupit, tak jsem jel nakoupit. Tady vzhledem k tomu, že je nás víc, máme větší dělbu práce a já mám prostor se soustředit na věci, na které bych se soustředit měl. Ty jsou podle mne hlavně manažerské, ne kulturní. Když jsem nastoupil, jedna z prvních věcí, kterou jsem udělal, byla reorganizace. Rozdělil jsem středisko do tří oddělení a přijal jsem ještě další dva zaměstnance jako vedoucí dvou nových oddělení. Což jsou lidi, které jsem znal z minula, a věděl jsem, že spektrum jejich zkušeností a vzdělání odpovídá tomu, co potřebujeme. Máme tu díky tomu programového šéfa Jana Vítka, který má primárně na starosti kulturní oblast. Moje role je víc manažerská, abych mohl tuto městskou organizaci směrovat k vizi, kterou jsem si předsevzal.

No a ta vize je jaká? To asi v Ústí každého zajímá nejvíc.

Kulturní středisko osobně vnímám coby dominantního poskytovatele kulturní infrastruktury ve městě. My máme k dispozici šest sálů, areál letního kina a vlastně bychom se měli umět a výrazně podílet na vytváření podmínek, v nichž by mohla vzkvétat živá kultura. Měli bychom poskytovat sály a služby, které souvisí s organizací koncertů, divadelních představení a dalších akcí v těchto sálech. Zároveň můžeme jako součást infrastruktury poskytnout i nějaké zkušenosti, know-how. Moje představa je taková, že zvýšíme kvalitu sálů, protože jsou dlouhodobě podfinancované, potřebují nějaké opravářské zásahy a tak dále. Jedna věc je, že budeme vyhledávat dotační tituly, ze kterých budeme financovat drobné i větší rekonstrukce, aby jejich úroveň odpovídala 21. století. Druhá pak, že v sálech je třeba využívat techniku. Ta, co máme, ať už zvuková, nebo světelná, je dávno po smrti. Musíme ji nahradit.

Co z toho vyplývá?

Třeba v Národním domě máme dlouhodobý pronájem profesionálního osvětlení a ozvučení. Kapele a organizátorům, kteří tu chtějí udělat koncert nebo jinou akci, jsme schopni poskytnout i tuto techniku. Spousta organizátorů má ráda kulturu a chtějí ji dělat, ale nemají žádné zkušenosti s financováním. My jim třeba pomůžeme s vyhledáním dotací, kde si mohou zažádat, aby na to měli nějaké peníze. Vlastně je to stále ono poskytování kulturní infrastruktury a profesní pomoc. Zesílili jsme také náš marketing a PR, což je další služba, kterou poskytujeme pořadatelům. Takže například na únorovém plakátě je zhruba dvacet akcí, které promujeme, ale jen půlku z nich děláme my a ostatní pořádají jiní organizátoři.

Doženeme tedy Ostravu?

To by bylo ambiciózní tvrzení. Myslím si, že nerealizovatelné. Ona nakonec i úroveň vychází z cílových skupin, které tu máte. V Kultu jsem dělal srdcovky a nemusel jsem výrazně brát ohledy na cílové skupiny, protože my jsme si tu svou takříkajíc vychovali. Ale tady musím sehnat kulturu pro všechny. Nemohu odmítnout pořádat něco, co se mi nelíbí. Ne, musím vycházet z potřeb všech, a to je podle mne ona veřejná funkce kulturního střediska. Musím poznat všechny cílové skupiny, které tady jsou, a znát i nabídku ostatních kulturních institucí na Ústecku. Vyhodnotit si, které cílové skupiny nejsou na naší kulturní mapě uspokojované. To je náš primární cíl - doplnit nabídku tak, aby byly uspokojené cílové skupiny v celém spektru.

Co z toho, o čem teď mluvíte, vykrystalizovalo třeba do únorového programu?

Únorový program z velké části stále vychází z vyvrcholení plesové sezóny, takže na hlavním sále pokračují plesy. Přes týden tu jsou různé kurzy a podobně, to ale ani na plakáty nedáváme, je to takový ten běžný provoz. V únoru ale máme několik koncertů, které jsme začali plánovat hned, jak Honza Vítek nastoupil. Plánování koncertů se provádí s velkým předstihem. Oslovili jsme desítky různých interpretů a většina těch atraktivních má už na celou sezónu plno, takže ty máme zapsané až na další sezónu. Z toho, co se nám podařilo ulovit, jsou koncerty třeba Nausea Orchestra a Kill the Dandies, pak jsem se po dlouhé době rozhodl zase jednou přivézt do Ústí Xaviera Baumaxu, kterého jsem zval do Circusu, když ještě nebyl tak známý. Teď tu léta nehrál, ale měl by být 17. února v Národním domě. Pak Sto zvířat, ti tu budou 22. února, z country Malina Brothers, a další. Přijede spousta divadel a další. Samozřejmě jsou na programu i dětské pořady, třeba Štístko a Poupěnka.

Jste poměrně známá osobnost. Setkal jste se po svém jmenování s nějakými pomluvami, že si sem vodíte kamarády z Kultu a podobně?

Ke mne se vlastně ani nic nedoneslo. Ale dovedu si představit, že to může pobíhat éterem. Naopak, my jsme zjistili, že nepanuje rovnost ve smlouvách. Každý z pořadatelů měl jiné podmínky, to samé platí o nájemních smlouvách. Má to své historické důvody. Nakonec jsme se s šéfem provozu Tomášem Pickem dohodli, že to uděláme tak, aby panovaly jednoznačně transparentní a rovné podmínky pro všechny. To znamená, že nyní máme jednoznačně daný ceník, ze kterého nedáváme slevy. S jedinou výjimkou - na vzdělávací pořady, pro školy a podobně budeme do budoucna aplikovat slevový tarif. Nikdo jinak slevy nedostává a všichni, včetně Kultu, platí stejnou cenu. Je to jednoduše dohledatelné, všechny smlouvy uveřejňujeme dle zákona v rejstříku. Pokud by si to někdo z šiřitelů těchto zpráv chtěl ověřit, může.

Jaké máte plány do budoucna?

Mám tu strašně moc restů, které postupně potřebuji odbourávat. Zasahují mi do toho neustále nějaké provozní záležitosti. Ale jako prioritu mám stanovit rozpočet pro program na celý rok, nějaký balík peněz, který bude mít Jan Vítek k dispozici, a dílčí programy zásadních akcí. Což je třeba Jazz and blues festival. Nově budeme dělat Operu v letním kině, kde máme nasmlouvaný PKF - Prague Philharmonia, Kateřinu Kněžíkovou, jednu z nejlepších českých sopranistek, a Štefana Margitu.