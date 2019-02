To je zmatek, kroutíš hlavou, nešťastný čtenáři. Ale nediv se, zmatek přece k revoluci patří! My tě ovšem chápeme a pokusíme se tudíž udělat ti v téhle zapeklité situaci jasno. Začněme tím, že se nejedná o lecjakou revoluci. Byla to revoluce, která proběhla před více než sto lety a „otřásla celým světem.“ Ano – VŘSR neboli Velká Říjnová Socialistická Revoluce!



A ona revoluce se odehraje opět - to v to podobě divadelního představení. Sehrají ho ochotníci v kinosálu v Povrlech v sobotu 23. února od 18. hodin. Přijďte jim zatleskat!



Revoluční smrští, která vypukne na jevišti, tě provedou celebrity z carského dvora i postavy a postavičky z Petrohradských ulic, ba i Petrohradského podsvětí. Poznáš to, co tak důvěrně znáš ze svého života. Totiž že všechno proběhlo jinak, než se ti snaží nasypat do hlavy oficiální propaganda. Otevřou se ti zkrátka oči. Navíc na své si přijdou i tvoje uši. Uslyšíš ty nejlepší z Ruských písní. Kam se hrabou Alexandrovci! Přijď, laskavý čtenáři. Před představením ochutnáš stakánek Ruského národního nápoje a po představení, přispěješ-li ochotníkům alespoň pajckou, můžeš vyhrát v tombole cenu, která tě zajisté potěší.



Hra se jmenuje: „Aurora – poslední výstřel.“

Hrají v ní: Kája Suková, Michal Rys, Kamil Němec, Petr Tůma, Monika Radostová, Veronika Kučerová, Kája Jaklová, Pavel Dlask, Miromila Sobotová a Karel Sobota.



Za ODS DUHA Povrly Karel Sobota, autor hry a režisér