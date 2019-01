Ústí nad Labem, Teplice – Koncert teplické heavy metalové legendy Motorband, show příjemně drsné kapely s excelentním bubeníkem Klaudiem Kryšpínem (i Pražský výběr), hostí zítra od 20.00 Národní dům v Ústí.

Josef Šutara, foto z metalové opery Sedm proti Thébám | Foto: www.rockopera.cz

Fanynky se mohou těšit na rockovou baladu „Poslední soud", na novinku „Smíření" i „staré hity". Na ty, které v Česku hrají jen dobrá rocková rádia.

Josef, Český Ozzy

Místo u mikrofonu bude patřit Josefu Šutarovi (ročník 1966). Podsaditému chlapíkovi přezdívanému i „Český Ozzy", který v kapele Motorband osm let zpívá vypjaté party i pěkné metalové balady. Ale loni na podzim si myslel, že s tím snad skončí. Že je zle a možná zemře. To když mu oznámili, že má AIDS…

Tenkrát chtěl Josef udělat dobrý skutek. Daroval krevní plazmu a pak šel na odběr podruhé. Stojí na recepci ústecké kliniky v řadě mezi ostatními, podává sestře pozvánku i občanku, ona si ji prohlíží a říká: „Pan Šutara, že? Paní doktorka s vámi potřebuje mluvit…"

Ten hrozný ortel

Jde dál a jinak sympatická lékařka říká: „Něco tu pro vás mám, ale nebuďte vyplašený. To se dořeší…" Zdravotnice v bílém plášti mu ukazuje jakýsi papír a na něm slova: „Zjištěna HIV reakce… Nemůže darovat plazmu."

Musíte znovu na vyšetření, slyší ještě od lékařky. Je v šoku! „To si ze mě snad děláte pr*el, ne," vylétlo z Josefa.

„Nevěřil jsem vlastním očím. Věděl jsem, že jsem přítelkyni už devět let věrný, a ona mě. Nechápal jsme to, nevěděl, co s tím," ohlíží se.

„Bylo mi jasné, že je to nesmysl. Ale když přijdou výsledky z laboratoře a ty hlásí HIV reakci, těžko nevěřit," vzpomíná drsný rocker.

„Hned čtyřikrát se výsledek potvrdil. Pokaždé moje odběry z infekce ústecké nemocnice poslali do Prahy a já se šel za týden zeptat, jak to dopadlo. Takže až po páté kontrole mi spadl kámen ze srdce. Ukázalo se, že mám v krvi nějaké opary, které se nedělají na těle, ale laboratorní výsledky je ukáží. Při testech se chovají, jako bych měl AIDS," nerad si vybavuje zpěvák Šutara. „Prostě peklo. Celých čtyřicet tři dnů jsem zažíval nejistotu," opět se otřese.

Dřinou proti nemoci

V říjnu a listopadu 2013 se ještě víc upnul na sport a na hudbu. „Nemohl jsem ani kapku alkoholu, to bych se jen utápěl v sebelítosti. Tak jsem začal víc sportovat a zpíval třeba i tři a půl hodiny v kuse třeba i šestkrát do týdne a hodně jezdit i na kole. Chtěl jsem se prostě utahat, abych nad tím průšvihem moc nepřemýšlel," vysvětluje. Přitom se ale ani se svými blízkými o tu hroznou (ne)jistotu nepodělil. Bál se mluvit, všechno si nechal pro sebe. Dál to v sobě dusil… a dřel!

Ale co osvěta?

Dnes už je Josefovi hej. Přispívá na boj proti AIDS, těší se na koncerty, loni zpíval v Motorbandu živě duet s hostem Kamilem Střihavkou, který byl v 80. letech prvním zpěvákem této kapely okolo kytaristy Libora Matejčíka. Těší se na natáčení nového CD Motorbandu, jehož je singlový hit „Smíření" předzvěstí. Baví ho zpívat v Rock Opeře Praha v pravých rock operách 7 proti Thébám, Antigona, Tyranus Oidipus a nově i Romeo a Julie.

Ač ho naše zdravotnictví vyděsilo, ale pak vše „urovnalo", je na něj dost naštvaný. „Vadí mi, že už tu není taková osvěta v případě AIDS, jako byla dřív. Kdysi to tu byl samý letáček, brožurka a upozornění, dnes jakoby to snad bylo každému jedno a nebezpečí už neexistovalo. A to je průšvih," dodává velký fanoušek kapel tvrdého rocku, mistrů klasické hudby i ledního hokeje.