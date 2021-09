Trmičtí mladíci se neostýchají rapovat ani o lásce. Že to celé funguje, potvrdil úspěch na jejich posledním vystoupení před lidmi. Pařili na ně nejen příbuzní a kamarádi, ale i mladí z české majority. Vystoupení se přitom nekonalo v teritoriu Gipsy Gangu na ústecké periferii. Ale přímo v centru města. I tady je ale na dohled z kongresového hotelu a městských činžáků “na dobré adrese” sociálně vyloučená lokalita. Začíná se jí říkat "parter".

Mladíci při rozhovoru po jejich produkci uplynulou sobotu 4. září potvrdili, že s přiznáním etnicity nemají žádný problém. „Jsme Romové, jsme cigáni. Narodili jsme se tak, a tak i zemřeme. Za to by se nikdo neměl stydět. A chceme to dávat najevo. Aby lidé věděli, že i menšiny něco dokáží,“ řekl za své bratry a bratrance nejstarší Kristián Miker. Hudebníkům je od 17 do 32 let, někteří se učí, další pracují ve fabrikách v Trmicích. Nejde prý zrovna o rajón, kde by řádili gangsteři, i když to název party naznačuje. „Romové jsou rovnou braní jako vyvrhelové, proto jsme si schválně dali do názvu gang,“ vysvětluje Kristián.

Rapeři: Kámo je to tak, korona je zlá

Romskou kulturu i jazyk dávali členové Gipsy Gangu na odiv už v raných komediálních scénkách z okolí jejich domova. Dodnes jsou k nalezení na YouTube. S hudbou začali s příchodem koronaviru do Čech. „Všichni byli doma. Nudili jsme se a začali skládat,“ líčí další z Mikerovců, Alex s Michalem. Klip ke skladbě Corona, kde motivovali další Romy k používání roušek, natáčeli i na břehu zatopeného lomu Milada nedaleko Trmic. „Kámo je to tak, korona je zlá. Já ochráněnej jsem, přece de.il nejsem. Roušku noste na hu.ě, nebo to dopadne blbě. Covid 19 je tu zas, už nám nezbyl čas,“ rapovali.

Do znepokojivé hudby vršili apokalyptické slovní obrazy, odrážející všeobecnou tíseň ve společnosti během epidemických vln, ale i každodenní ústeckou reailtu. „Všude bordel, drogy, neustálá panika,“ zpívali. Skladby, které následovaly, ale už tak drsné nebyly. „Jsou o tom, co jsme prožili, většinou o lásce,“ přiznávají Mikerovci. Taková je i jedna z posledních písní Nevíš, kterou natáčeli právě v “parteru” v centru Ústí. Se zpívaným motivem lásky v klipu kontrastují zdejší brutalistická architektura a posprejované dlaždicové zdi. Podobné výjevy opomíjených nevzhledných míst v Ústí se však ve videích českých raperů nyní objevují docela často.

Kurátorky: Umění může měnit společnost

Za některými klipy stojí populární Central Gang, který v sobotu na “parteru” vystupoval po začínajících hudebnících z Trmic. Zarapoval mladík s afroamerickými kořeny, který si říká Shaka, i další členové ústecké party s přezdívkami Vercetti a Forest Blunt. V jejich klipech jsou scény ze zdejších panelákových sídlišť, trubkami prorostlého zanedbaného nádraží i z privátů podobných opiovým dioupatům. Ještě dál v kariéře je další rapující Ústečan Robin Zoot, člen hudební stáje Milion+. Ta současné hip-hopové scéně v Česku kraluje. Zoot dává v klipech na odiv i přírodní krásy ústeckého okolí, o kterém dokonce zpívá jako o “české Floridě”.

Rapery pozvali do “parteru” kurátorky Domu umění, spjatého s ústeckou uměleckou fakultou. Galerie se na dobu rekonstrukce sídla na ústeckých Klíších přestěhovala do zdejších nevyužitých nebytových prostor. A hned se aktivně zapojila do komunity. Vyloučenou lokalitu, kde žije hodně Romů, je často nepořádek a nemá dobrou pověst, tvůrci po svém zkoumají. Jezdí sem umělci z širokého okolí, o svých objevech sepsali publikaci a nedávno tu i otevřeli výstavu. Věří, že kultura, kterou v opomíjené lokalitě začali pěstovat, sem vnesla nový vítr. “Umění může být výrazným hybatelem změn ve společnosti,” jsou přesvědčeny kurátorky Martina Johnová a Iva Polanecká.