Na konci dubna měla proběhnout v letním kině jedna z největších hudebních akcí v našem regionu. Ústecký Majáles měl hostit například Divokého Billa nebo Tomáše Kluse. Kvůli pandemii koronaviru museli pořadatelé akci zrušit. „Nakonec kompletní program přesuneme o rok na 24. dubna 2021,“ vysvětlil pořadatel akce Tomáš Staněk, který je současně bubeníkem kapely UDG. Jak se krize dotkla přímo jeho a kapely, se dočtete v rozhovoru pro Ústecký deník.

Jako pořadatel jste musel zrušit letošní Ústecký Majáles. Co to pro vás znamenalo?

Přesunuli jsem kompletní line-up na příští rok. Vstupenky zůstaly v platnosti. Fanoušci to přijali skvěle. Jen minimum z nich vrátilo vstupenky, což je pro nás velmi důležité.

Přesto, jakou finanční ztrátu pro vás znamenalo zrušení festivalu?

Ztráty samo sebou vznikly. Minimálně investice do propagace a vizuálů stály desítky tisíc. Ale není to pro nás určitě likvidační.

Jste domluvený se všemi interprety a kapelami, že přijedou zahrát příští rok? Že celý festival kompletně přesunete?

Ano. Line-up bude úplně stejný. Možná budeme hledat cestu jak akci obohatit o doprovodný program. Mně by se líbilo přidat ještě druhou scénu pro mladé kapely. Ale je to vždy otázka financí.

Vy nepořádáte jen Ústecký Majáles, ale další festivaly. Musel jste zrušit nějaké další plánované akce?

Bohužel ano. Dalším naším projektem je Přehrady fest, který děláme na Seči a Vranově. Podílím se i na Jatka festu v Pacově a Jízdárna festu v Rychnově nad Kněžnou. Zrušeno bylo vše. Je to škoda.

Jste současně bubeníkem kapely UDG, jak koronakrize postihla vaší kapelu?

Přišli jsme o oslavu 20 let ve Foru Karlín. Tu jsme přesunuli o rok na březen 2021. Pak jsme přišli o nabité festivalové léto včetně Českých Hradů, Přehrad a další skvělé akce.

Je někdo z vaší kapely závislý jen na přijmu z hraní v UDG? Pokud ano, jak zvládl ty měsíce bez přijmu?

Hudbou se všichni živíme. Tedy ano, bylo a ještě chvíli bude to pro nás složitější období po ekonomické stránce.

Co jste jako UDG dělali ve vynucené přestávce? Pořádali jste nějaké live streamy, skládali písničky, šili roušky nebo složili nějaký hit o karanténě?

Účastnili jsme se obou dílů největšího českého livestreamu „Spolu jedním hlasem“. To byla zajímavá zkušenost.

Jak vy osobně jste situaci zvládal?

Zprvu jsem byl otrávený a srovnával se s tím, že roční práce, která vrcholí v letní sezóně, což platí i pro hraní s kapelou i pro promotérské aktivity, přijde vniveč. Pak jsem se zapojil do přípravy projektu „Spolu jedním hlasem“. Následně se začaly věci uvolňovat, a tak jsem se věnoval přípravě koncertů hned od 50 lidí. Vymyslel jsem projekt „Vzhůru na palubu“. Jde o sérii koncertů na parnících v Praze. Další uvolňování skýtá další možnosti, tak se věnuji naplno tomu.

Nyní to vypadá, že vypadne celá festivalová sezona, na které většina kapel je finančně závislá. Jak vidíte vaší situaci?

Festivaly nebudou. Ale rozjelo se mnoho alternativních možností ke koncertování. Oživily se letní parkety, hraje se venku před kluby, vznikají minifesty pro omezený počet lidí. Máme už zase úplně nabité léto. Sám jsem rozjel scénu ve vinařství Třebívlice na Litoměřicku. Máme za sebou prvních pár koncertů a je to super. Lidí chodí. Z toho mám radost. Chystáme tam například koncerty Anny K,Migu 21 nebo Michala Hrůzy, Davida Kollera nebo Tomáše Kluse.

Kvůli vládním omezením v boji proti koronaviru jste nemohli hrát ani pořádat festivaly a koncerty. Požádali jste stát o nějakou finanční podporu?

Zatím ne. Aktuálně k tomu neexistuje žádný prostor.

Promotéři se vydali cestou pořádání koncertů jednotlivých kapel. To vlastně děláte i vy v Třebívlicích. Nahradí vám to peníze z festivalů?

Ekonomicky určitě ne. Ale můžeme hrát, takže jsme rádi. Uvědomili jsme si, jak nám to chybí.

Jak vidíte podzim? Myslíte si, že už pojedou festivaly a koncerty v plném proudu?

Neumím to odhadnout. Ale přeji si, aby se tato situace již neopakovala. Hudební průmysl zaměstnává velkou spoustu lidí. Krom muzikantů i zvukaře, techniky, osvětlovače, řidiče, manažery, promotéry, lidi co se věnují cateringu atd. A pro ty, to bylo opravdu nelehké období.

Tomáš Staněk

• Pochází z Ústí nad Labem, dnes žije a pracuje v Praze.

• Hudebník (bubeník kapely UDG), manažer několika hudebních kapel a interpretů (David Koller, Pokáč, Voxel, Cocotte Minute, Sebastian, atd.), producent a pořadatel festivalů (Ústecký Majáles, Přehrady, Kollerfest na Vranově. Jako dramaturg spolupracuje na Jatkafestu v Pacově a Jízdarna festu v Rychnově nad Kněžnou).

• Vystudoval pedagogickou fakultu UK, obor francouzský jazyk a dějepis. Následně chvíli učil.