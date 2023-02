Začínal jste kritikou. Změnilo se podle vás za posledních deset let něco v Ústí nad Labem? Je zajímavé, že si všichni pamatují moji první písničku, já jsem od té doby napsal a nazpíval spoustu jiných. Jsem zkušenější, na spoustu věcí se koukám trochu jinak. Postavil se nový areál UJEP, plavecká hala, modernizuje se nemocnice. Moc se těším na to, jak po rekonstrukci bude vypadat Národní dům. Škoda jen, že tu díru na náměstí opět nikdo neřeší. Uvidíme, co bude za dalších deset let (smích).

Jak se měnila v hodnoceném období vaše profese?

Už jsem jednou v Deníku prozradil, že jsem původní profesí lesník, studoval jsem ve Finsku, přírodu mám stále rád. Jsem takový samorost, hodně věcí bych si nejraději dělal sám. Píšu si texty, hraji na akordeon a kytaru, zpívám, pracuji v rádiu, oslovilo mě naše divadlo. Každá nová zkušenost se hodí. Moc si vážím spolupráce s Xindlem X, to byla opravdová škola života. Covid prověřil celou uměleckou scénu, já si přidal ještě paraněné rameno. Loňský rok byl ale skvělý. Měl jsem skoro padesát akcí, zajímavé je, že nejčastěji vystupujeme v Litoměřicích, kde je skvělé publikum.

Prý jste nazpíval nějakou hymnu pro papírny Štětí. Kdo vás oslovil?

No hymna to nebyla, spíše písnička o papíru. Jednou jsem ve Štětí vystupoval, asi se to někomu líbilo a Mondi Štětí mě oslovilo. Dostal jsem písemné zadání a termín. Nic jednoduchého to nebylo, následovaly podrobné konzultace, v prosinci jsem se představil v recepci s Písní z papíru. S písničkou byli ve Štětí spokojeni a sotva jsem odtamtud odjel, už jsem měl další zakázku na firemní song. Je to taková neviditelná činnost, ale asi se ze mě stává i skladatel na míru. Pro mne je to především výzva!

Několikrát jsem vás viděl na dračích lodích ve Vaňově. Pojedete i letos?

Pokud nebudu mít někde akci, tak určitě. Je to taková srdcovka, klíšskou posádku dává dohromady náš taťka, je tam bezvadná parta a spousta legrace. Moc netrénujeme, ale do první desítky se stále cpeme. Držte nám palce, jednou to musí příjít (smích).



V březnu budete křtít třetí desku. Prozradíte program?

První deska se jmenuje Až se příště narodím, druhá To nevadí, třetí Petri. Na každé desce je jeden duet s Eliškou. Hlediště je pro 330 lidí, několik hostů tam bude, ale podrobnosti si prozatím nechám pro sebe. Snad jen, že vystoupíme poprvé v novém složení. Já zazpívám a zahraji na akordeon, kytara Pavel Nepivoda, basa Tomáš Olšan, buben Hynek Verner, dokumentace David Surý. Přijďte se podívat, začíná se 18. března ve 20 hodin.