Její koncert se tu odehraje zdarma na oslavě výročí 30 let od postavení Kampusu Univerzity J. E. Purkyně ve čtvrti na Klíši. Po řadě nutných i zasloužených oficialit Mňága a Žďorp a důležitých hostů od 19.00 právě v Kampusu UJEP zahrají. A takový radostný návrat do Ústí, to už je důvod, proč s Petrem „Fili“ Fialou udělat po letech zase jeden větší rozhovor, no ne? A současně pozvat i na další účinkující slavnostního otevření Kampusu, přespolní kapely The Silver Soons a také Tribubu.

Mňágu a Žďorp vždy tvořilo víc lidí. Komplikovalo vám to někdy život, nebo jste se tak naopak na něčem důležitém lépe shodli?

Vždycky nás bylo šest a bylo nám jasný, kam a kudy chceme jít. Od začátku jsem něco jako kapelník, takže jsem dělal takový to poslední rozhodnutí po společný diskusi.

Vlastně už před pár lety jste vydali unplugged album, i když zase hned jako dvojalbum. Co vás na té desce nejvíc těšilo… a dál těší?

Těší nás, že jsme ten akustický koncert zahráli tak dobře, že se dal s drobnými opravami rovnou vydat. Taky jsme pro tento případ oprášili několik písniček, které jsme dlouho nehráli a které v akustické podobě zněly bezvadně. Například „Na svobodě“ nebo „Den, kdy v Brně hrála ABBA“.

Ocenil jsem - a dodnes mě dost baví - jak jste zajímavě a pestře zúročili hostování vašich kolegů většinou z oboru v TV pořadech – a že jich bylo! Stihli jste oslovit všechny, nebo vám někdo utekl? Ať už do zahraničí, anebo bohužel už do nebe?

Moc rádi spolupracujeme s kamarádama z branže. Jsme rádi, že jsme si stihli zahrát s Meky Žbirkou, byl to životní zážitek.

Petře, máš velkou radost – podobně jako já – že občas objevíš v naší muzice i kultuře někoho, kdo je pro Tebe objev až zjevení? A kdo se pak třeba i Mňáze báječně hodí na turné, křty, ke zpestření událostí, a navzájem si sobě hodíte?

Myslím, že to nejdůležitější, co jsem si pro sebe objevil, byla Vypsaná fiXa. Té jsem produkoval první tři desky a trochu jim pomohl na jejich startu k opravdu velké kapele.

Kam kráčí Mňága, kam se ubírá Žďorp? Můžeme se v dohledné době těšit na nové album, knížku, počítačovou hru či další potomky v kapele? A jak moc je to tajné, či indiskrétní?

Letos na podzim chci vydat knihu svých sebraných sloupků, které čtvrtým rokem píšu pro Reflex. Bude se to jmenovat „Každý den odvahu“. Naše nová deska začíná teprve pomalu vznikat, protože jsme minulé dva roky věnovali streamování a pak dohánění koncertní činnosti.

Už máš s pány kolegy z kapely jasno v budoucím prezidentovi České Rrepubliky? Na čem to ještě bude záležet? Je to dost podstatné, ne? Soudím…

Tohle jde trochu mimo mě. Moc mě to nezajímá a nerad se bavím o politice. Budu moc rád, když to nebude Babiš, ale když bude, botky si kvůli tomu nerozkousám. Byl jsem svobodný za komunismu a budu dál.

Najdeš si čas na kino, čtení, jak pohlcující je pro Tebe nová tvorba? A zmínil-li jsem i kino, máš v posledním půl roku nějaké objevy z něj, a zajímavé inspirace?

Z chození do kina jsem během covidu docela vypad a ani jsem se nedíval na nic na Netflixu nebo někde jinde. Měl jsem hodně práce s produkci těch streamů, hlavně těch s hostama. Pak mám taky pět děti a dvě vnoučata a barák, který musím aspoň trochu udržovat, aby mi nespadl na hlavu. Jsem akční člověk a raději jsem někde venku, jdu do fitka nebo do sauny anebo do lesa.

A teď poslední půl rok a já, Radek Strnad: Zaujaly a nadchly mě dost šikovné dámy okolo folku i humoru, určitě osobitá vtipná Blondýna z Prahy, písničkářka a šikovná i osobitá koučka maminek Marie Tilšerová zpod Řípu, písničkář z Litoměřic, co si říká Fousáč a úzce s ní spolupracuje, skvělej městskéj písničkář z Prahy, Honza co zve svou kapelu Čtvrt na smrt, týpek s vizáží Márdiho z fiXy, originální folkař Člověk krve, zajímavá písničkářka Tereza Balonová, studentka ústecké Univerzity J. E. Purkyně, dost jsem docenil Davida Stypku… A ještě jeden tip: V Litvínově 28. září před Vámi na náměstí bude hrát fajn místní folkařka Eva Vargo.

Díky za doporučení!

Mňágu pozvala ústecká univerzita UJEP na oslavu dokončení jejího nového kampusu v centru města ve čtvrtek 6. října od 15. do 21.00 hodin. Pěkně se to časově sešlo a trefili se Vám do termínu, nebo to museli plánovat s velkým předstihem? Nemůžete přece přijet všude, kde si o vás řeknou, nebo snad ano?

Chce to trochu dopředu, to určitě. Ale náš příští rok už je slušně zaplněný. Některé letní víkendy bychom mohli hrát i 5x denně.

Jak se na takové programy chystáte, uslyší třeba Ústí i nějakou novinku? Či k výročí Kampusu „slavnostní premiéru“?

Snažím se každý koncert hrát jako poslední a jsem rád, když díky našemu vystoupení lidi na chvilku vystoupí ze svého života. Přesně tohle očekávám i od svých idolů.

Když jste se chystali vydat minulé 2CD „Přístav Unplugged“ požádali jste fanoušky o pomoc, o podporu. Byl to spásný nápad, znouzectnost či východisko z covidové nouze? A je to předzvěst věcí příštích, anebo „takto už nikdy“?

Tenhle způsob financování projektu, a to nejen hudebních, se jmenuje crowdfunding. Poprvé jsme ho využili v roce 2014, kdy jsme odletěli do Číny nahrát tam album „Made in China“. Poté jsme takto financovali každý náš další projekt, je to vlastně jistý druh předprodeje. Máme silnou a loajální fanouškovskou základnu, která se těší na naše nové projekty a důvěřuje nám natolik, že si je koupí předem. I tu novou knížku, kterou chystám, se pokusím zafinancovat pomocí měsíční kampaně na webu startovac.cz jako vždycky.

Na album „Přístav Unplugged“ jsme vybrali přes 800 tisíc, při předchozích projektech to bylo podobné. Díky tomu můžeme všechno udělat hezky, pořádně a taky můžeme slušně zaplatit všechny, kteří se na projektu podílejí.